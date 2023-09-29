فاكهة غير ناضجة تحميك من الإصابة بسرطان الأمعاء

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أوصى الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، بتناول الموز غير الناضج، قائلاً إنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح موسلي لماذا أن اختيار الموز الأخضر بدلاً من الموز الأصفر الناضج قد يفيد صحة الأمعاء والكبد. اضافة اعلان

فعلى الرغم من أن الموز الأخضر لا يبدو مغريًا بأي شكل من الأشكال، إلا أن تركيبته الكيميائية قد تدفعك إلى إعادة تقييم ما إذا كنت ستجربه أم لا.





الموز الأخضر مليء بالنشا المقاوم



الأحماض الدهنية مفيدة للأمعاء



دهون أقل في الكبد



يمكن أن يساعد الموز الأخضر المليء بالنشا المقاوم في حماية الكبد وحتى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.وأوضح خبير التغذية أن النشا المقاوم "لا يتحلل بسهولة في الأمعاء" و"يعمل مثل الألياف"، مما يعني أن نسبة السكر في الدم لن ترتفع عند تناوله.علاوة على ذلك، فإن النشا المقاوم "يغذي البكتيريا الصديقة في أمعائك" حيث يتم تحويله إلى حمض دهني يسمى الزبدات.ويمكن أن تكون الأحماض الدهنية مفيدة للغاية للأمعاء، "بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون".وبصرف النظر عن تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، فإن هضم النشا المقاوم يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات إنزيمات الكبد.وأجريت دراسة في مستشفى شنغهاي السادس للشعب في الصين على 200 شخص يعانون من تراكم الدهون في الكبد.وطلب فريق البحث من المشاركين تناول كمية متزايدة من النشا المقاوم مرتين يوميًا لمدة أربعة أشهر لتحليل التأثيرات.وكشفت النتائج أن أولئك الذين عززوا تناولهم للنشا المقاوم كان لديهم دهون أقل بنسبة 40 في المئة في أكبادهم .وكتب الدكتور موسلي في موقع "ديلي ميل": "كان لديهم أيضًا انخفاض في مستويات إنزيمات الكبد والعوامل الالتهابية المرتبطة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي".ويمكن زيادة استهلاك من النشا المقاوم عن طريق تناول الشوفان والبقوليات والموز الأخضر، أو عن طريق طهي وتبريد وإعادة تسخين الأرز أو المكرونة أو البطاطس.