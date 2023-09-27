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فائدة مذهلة لمرضى الكبد.. أيهما أفضل: الموز الناضج أم الأخضر؟

الموز الناضج
الموز له فوائد عدة
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يشتهر الموز بفوائده، فهو يعد مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، خاصة البوتاسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين سي، وحمض التربتوفان، الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين.اضافة اعلان
وعلى الرغم من أن طعمه يكون أفضل عندما يكون أكثر ليونة، لكنك قد تفوت الفوائد الصحية للموز من خلال عدم تناوله عاجلاً، كما ينصح خبير النظام الغذائي الدكتور مايكل موسلي.

النشا المقاوم


والسبب هو أن الموز الأخضر يتكون من النشا المقاوم، "الذي لا يتحلل بسهولة في الأمعاء ولكنه يعمل بشكل أشبه بالألياف"، وفقا لما ذكره موسلي.
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أن النشا المقاوم لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم، لأنك تمتص كمية أقل منه.
وأشار إلى أن الأطعمة التي تحتوي عليه "تغذي البكتيريا الصديقة في أمعائك"، وتعتبر هذه البكتيريا أساسية لأنها "تحول النشا المقاوم إلى حمض دهني يسمى الزبدات".
ووفقًا لخبير النظام الغذائي، فإنه يمكن للزبدات أن تخفض جلدك من الإصابة بسرطان القولون القاتل، فضلاً عن إفادة أمعائك بطرق أخرى.
واستشهد الدكتور موسلي ببحث جديد يظهر أن النشا المقاوم الموجود في الموز الأخضر وغيره من الأطعمة يمكن أن يساعد الكبد وكذلك الأمعاء.

مرضى الكبد الدهني غير الكحولي

وقام الباحثون في مستشفى الشعب السادس في شنغهاي في الصين بتجنيد 200 شخص يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، تناول خلالها المشاركون مسحوق النشا المقاوم المصنوع من الذرة، يوميًا لمدة أربعة أشهر.
وأظهرت النتائج تراجع الدهون في أكبادهم بنسبة 40%، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المسحوق النشوي على الإطلاق.
وأضاف الدكتور موسلي أن المشاركين الذين تناولوا المسحوق يوميًا انخفض لديهم أيضًا مستويات إنزيمات الكبد والعوامل الالتهابية المرتبطة بالمرض.
وإذا كنت تتطلع إلى جني فوائد النشا المقاوم، فلا داعي للجوء إلى تناول مسحوق الذرة.

الشوفان والبقوليات والموز الأخضر

وكتب الدكتور موسلي: "الخبر السار هو أنه يمكنك بسهولة زيادة استهلاكك من النشا المقاوم عن طريق تناول الشوفان والبقوليات والموز الأخضر".
مصدر جيد آخر للنشا المقاوم هو المكرونة، والأز والبطاطس. وقال الدكتور موسلي إن طهي وتبريد وإعادة تسخين الأرز أو المكرونة أو البطاطس يمكن أن يحول المواد الغذائية الأساسية إلى نشا صديق للأمعاء والكبد.
وتظهر الأبحاث أيضًا أن تناول الكربوهيدرات باردة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

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