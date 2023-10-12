الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فائدة مذهلة للقهوة.. تساعد على إنقاص الوزن

فنجان القهوة
تناول القهوة بانتظام يقلل الوزن
أ أ
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أظهرت دراسة أن تتاول فنجان إضافي من القهوة يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى أربع سنوات.
وارتبط تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة بانخفاض قدره (0.12 كيلوجرام) على مدى أربع سنوات، وفقًا للنتائج التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.اضافة اعلان
وكانت التغييرات أكثر أهمية لدى الشباب وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
واستخدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن بولاية  ماساتشوستس، بيانات من ثلاث دراسات سابقة واسعة النطاق أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم.

استهلاك القهوة وتغيرات الوزن 

وأجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015. وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها أربع سنوات.
ونظروا في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم.
ووجدوا أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا يرتبط بانخفاض قدره 0.12 كجم على مدى أربع سنوات. ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل خلال نفس الفترة.

مبيض القهوة الكريمي

وبينت النتائج أن وضع "مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان" لايبدو أنه له تأثير على الوزن.
والسكر المضاف قد يقضي على فقدان الوزن المرتبط بالقهوة لأنه يمكن أن يكون مصدرًا للسعرات الحرارية الإضافية. 
وفي الوقت نفسه، قد تساهم الكريمة أو المُحلي في الشعور بالشبع، لأنها تحتوي على البروتين أو الدهون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
ووجدت الدراسة فقط علاقة بين تناول القهوة وتغيرات الوزن، مما يعني أن المشاركين لم يفقدوا الوزن أو يزيدوا بالضرورة بسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين. 
وعلى سبيل المثال، قد يكون الأشخاص الذين يضيفون السكر إلى قهوتهم أكثر عرضة لتناول المزيد من السكر المضاف بشكل عام خلال اليوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
وأولئك الذين يشربون القهوة غير المحلاة قد يكونون أكثر وعيًا بتقليل السكر المضاف في نظامهم الغذائي بشكل عام. 

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