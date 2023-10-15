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صحيفة تواصل الالكترونية

فائدة مذهلة للعنب.. هذا ما يفعله بالعين عند تناوله يوميًا

العنب
العنب يشتهر بفوائده
أ أ
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كشفت دراسة عن فائدة تناول العنب للعينين، إذ أظهرت أنه يعمل على تحسين الرؤية في غضون شهور فقط.
ووفقًا للنتائج، فإن تناول حفنتين فقط من العنب يوميًا لمدة أربعة أشهر يعمل على تحسين العلامات الرئيسية لصحة العين.اضافة اعلان
ويكمن السر في أن تدهور البصر يرجع غالبًا إلى "الإجهاد التأكسدي" حيث تتضرر الخلايا، لأن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من مضادات الأكسدة، التي يحتوي عليها العنب، بحسب صحيفة "إكسبريس".

كوب ونصف من العنب يوميًا 

وقام فريق من جامعة سنغافورة الوطنية بدراسة 34 شخصًا بالغًا تناولوا كوبًا ونصف من العنب يوميًا أو دواءً وهميًا لمدة 16 أسبوعًا.
وأظهر الذين تناولوا العنب زيادة كبيرة في مؤشرات صحة العين الجيدة من حيث الكثافة البصرية للصباغ البقعي ومضادات الأكسدة في البلازما والمحتوى الفينولي مقارنة بتلك الموجودة في الدواء الوهمي.
وسجل المشاركون الذين لم يأكلوا العنب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم، وهو جزء ضار من عملية الشيخوخة.

فائدة العنب لصحة العين

وقال الدكتور جونج إيون كيم، المؤلف المشارك في الدراسة: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن تناول العنب يؤثر بشكل مفيد على صحة العين لدى البشر، وهو أمر مثير للغاية، خاصة مع تزايد شيخوخة السكان".
وأضاف: "العنب هو فاكهة سهلة ويمكن الوصول إليها وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون لها تأثير مفيد بكميات عادية تبلغ كوبًا ونصف فقط يوميًا".
وأشار إلى أن "تناول العنب بانتظام قد يحسن صحة العين لدى كبار السن".

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