فائدة مذهلة للشوكولاتة والتوت لمرضى ضغط الدم

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يعاني كثير من الناس من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة خطرة قد تتفاقم إلى الأسوأ إذا لم يتم السيطرة عليها، وذلك عندما يعمل القلب بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. اضافة اعلان

ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا ضررًا للأوعية الدموية والأعضاء المختلفة، كما أنه سبب رئيس للأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك، فإن أي خطوات يمكنك اتخاذها لخفض ضغط الدم قد تكون منقذة للحياة، وقد يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في ضغط الدم.

إذ أن تناول الكثير من الأطعمة المحددة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وبالمثل، فإن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستوى ضغط الدم.





التوت



الشوكولاته الداكنة



وأوصت إيرين بلاكل، مدربة اللياقة البدنية، بوجبتين خفيفتين لذيذتين لخصائصهما في خفض ضغط الدم.وقالت: "إن التوت الأزرق، إلى جانب أنواع التوت الأخرى، مليء بمركبات تسمى الفلافونويد"، والتي من المعروف أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم.وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "الأنثوسيانين، وهو نوع معين من الفلافونويد الذي يعطي التوت ألوانه الزرقاء أو الحمراء أو الأرجوانية العميقة، تم تسليط الضوء عليه بشكل خاص لفوائده الصحية للقلب".وأظهرت دراسة نشرت في دورية "ذا جورنال أوف جيرونوتلوجي سيريا إيه" في عام 2019، أجرته كلية "كينجز لندن" أن تناول 200 جرام (كوب واحد تقريبًا) من التوت الأزرق يوميًا يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم).نصحت إيرين بأن تناول الأنواع الداكنة من الشوكولاتة يمكن أن يكون له فوائد صحية بالفعل.وأضافت: "من المثير للدهشة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم، ولكن فقط تلك التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل".وأوضحت: "مثل التوت، الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات، لكن أهمها هو الفلافانول. هذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي، وهو لاعب رئيسي في الإصابة بارتفاع ضغط الدم".وأظهرت دراسات أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.وأشارت الدكتور إريك ريم، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة والتغذية في كلية هارفارد للصحة العامة إلى "أن مركبات الفلافونويد المحددة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تجعل بطانة الشرايين أكثر تفاعلاً مع التوتر والتغير في تدفق الدم".ومع ذلك، من الضروري تناول ما يصل إلى 55 جرامًا فقط يوميًا، لأن الإكثار منها ؤدي إلى زيادة الوزن.وأضافت الدكتور ريم: "عليك أن تنتبه إلى الحلويات الأخرى أو الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. فمجرد إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي دون استبعاد الأطعمة الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن".