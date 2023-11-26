الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فائدة مذهلة للشوكولاتة والتوت لمرضى ضغط الدم

شوكولاته
الشوكولاتة تعمل على خفض ضغط الدم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعاني كثير من الناس من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة خطرة قد تتفاقم إلى الأسوأ إذا لم يتم السيطرة عليها، وذلك عندما يعمل القلب بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.اضافة اعلان
ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا ضررًا للأوعية الدموية والأعضاء المختلفة، كما أنه سبب رئيس للأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
لذلك، فإن أي خطوات يمكنك اتخاذها لخفض ضغط الدم قد تكون منقذة للحياة، وقد يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في ضغط الدم.
إذ أن تناول الكثير من الأطعمة المحددة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.
وبالمثل، فإن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستوى ضغط الدم.


التوت


وأوصت إيرين بلاكل، مدربة اللياقة البدنية، بوجبتين خفيفتين لذيذتين لخصائصهما في خفض ضغط الدم.
وقالت: "إن التوت الأزرق، إلى جانب أنواع التوت الأخرى، مليء بمركبات تسمى الفلافونويد"، والتي من المعروف أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم.
وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "الأنثوسيانين، وهو نوع معين من الفلافونويد الذي يعطي التوت ألوانه الزرقاء أو الحمراء أو الأرجوانية العميقة، تم تسليط الضوء عليه بشكل خاص لفوائده الصحية للقلب".
وأظهرت دراسة نشرت في دورية "ذا جورنال أوف جيرونوتلوجي سيريا إيه" في عام 2019، أجرته كلية "كينجز لندن" أن تناول 200 جرام (كوب واحد تقريبًا) من التوت الأزرق يوميًا يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم).

الشوكولاته الداكنة


نصحت إيرين بأن تناول الأنواع الداكنة من الشوكولاتة يمكن أن يكون له فوائد صحية بالفعل.
وأضافت: "من المثير للدهشة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم، ولكن فقط تلك التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل".
وأوضحت: "مثل التوت، الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات، لكن أهمها هو الفلافانول. هذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي، وهو لاعب رئيسي في الإصابة بارتفاع ضغط الدم".
وأظهرت دراسات أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
وأشارت الدكتور إريك ريم، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة والتغذية في كلية هارفارد للصحة العامة إلى "أن مركبات الفلافونويد المحددة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تجعل بطانة الشرايين أكثر تفاعلاً مع التوتر والتغير في تدفق الدم".
ومع ذلك، من الضروري تناول ما يصل إلى 55 جرامًا فقط يوميًا، لأن الإكثار منها ؤدي إلى زيادة الوزن.
وأضافت الدكتور ريم: "عليك أن تنتبه إلى الحلويات الأخرى أو الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. فمجرد إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي دون استبعاد الأطعمة الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن".

اقرأ أيضا

الطعام
12:53 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

7 آثار خطيرة.. لهذه الأسباب احذر تفويت وجبات الطعام

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:12 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

60a22b0842360442702201c9
11:25 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

آثار جانبية خطيرة لمستخدمي الأسبرين.. أهم الأعراض

كورونا
7:59 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

مع امتلاء مستشفياتها بالأطفال.. "متحور غامض" في الصين يثير مخاوف عالمية

اقرأ أيضا

لكبار السن.. 5 نصائح مهمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل في الشتاء

دراسة توضح فوائد الرمان لمرضى القلب والسكري

"الصحة": فحص 170 ألف حالة ضمن برنامج "الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم"

مفاجأة حول رقم 3.. 5 أطعمة تحمي من الإصابة بمرض السكري

دراسة تكشف أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان الرحم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خفض ضغط الدم 6:20 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

ضغط الدم 5:51 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

الزيوت المهدرجة 9:38 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

القصيم الصحي: هذه أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة

ضغط الدم 10:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

7 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

اقرأ أيضا

المشروبات الغازية
9:53 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

التخلص من المشروبات الغازية يضيف 10 سنوات إلى عمرك

الفركتوز
8:52 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

جديد انقاص الوزن.. السعرات الحرارية بريئة من السمنة وهذا هو السبب

د. فهد الخضيري
8:51 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

استشاري يكشف مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة

حب الشباب 2
8:09 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

7 مشاكل تهدد بشرتك خلال الشتاء.. كيف تواجهها؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:12 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

download
12:20 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات
11:19 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد ومستفيدي نظام التأمينات في هذا الموعد

المدراس
10:15 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. 12 نصيحة مهمة للآباء والأمهات مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أهم 10
9:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية