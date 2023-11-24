فائدة مذهلة لـ "الفشار" لن تجعلك تتوقف عن تناوله يوميًا!

أ أ

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون علبة من الفشار يوميًا قد يكونون أقل عرضة للمعاناة من الخرف.

وجاء ذلك بعد أن تتبع الباحثون في جامعة راش في شيكاغو بالولايات المتحدة، 3300 شخص لمدة ست سنوات واختبار قدراتهم الإدراكية. اضافة اعلان





الفشار المملح



عملية مسح كل 3 سنوات



3 حصص من الحبوب الكاملة يوميًا



وتوصلت النتائج إلى أن المشاركين الذين تناولوا ثلاث أوقيات أو أكثر من الحبوب الكاملة – مثل الفشار المملح قليلاً أو الكينوا أو الحبوب – في اليوم تراجع لديهم خطر الانخفاض في درجاتهم المعرفية مقارنة بنظرائهم الذين تناولوها بالكاد.لكن الباحثين لاحظوا أن التأثير اقتصر على المشاركين السود فقط، الذين يشكلون 60% من المشاركين في الدراسة.في المقابل، لم يروا نفس الآثار في المشاركين البيض بسبب وجود عدد قليل جدًا في الدراسة، أو لأنهم كانوا أقل عرضة لتناول الحبوب الكاملة بشكل عام من أقرانهم.وتحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية جدًا من الألياف، مما يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، ويمنع ارتفاع السكر، والذي يمكن أن يسبب الترسبات في الشرايين والالتهابات مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وتفصيلاً، قام الباحثون خلال الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم الأعصاب"، بتحليل بيانات من 3300 شخص بالغ يبلغ متوسط أعمارهم 75 عامًا ولا يعانون من الخرف، خلال الفترة ما بين عامي 1993 و2012.وأجرى الباحثون عملية مسح كل ثلاث سنوات حول عدد المرات التي تناولوا فيها الحبوب الكاملة وطُلب منهم أيضًا إكمال الاختبارات المعرفية والذاكرة، وشملت المهام على سبيل المثال الاضطرار إلى تذكر قائمة من الكلمات، وتذكر الأرقام وإعادتها إلى الترتيب الصحيح.وقُسم المشاركون إلى خمس مجموعات بناءً على عدد الحبوب الكاملة التي استهلكوها ومقارنة درجاتهم المعرفية. وأجري ذلك على مجموعة استهلك فيها البالغون أقل من نصف حصة من الحبوب الكاملة يوميًا حتى أولئك الذين تناولوا ثلاث حصص أو أكثر.وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بما لا يقل عن ثلاث حصص من أطعمة الحبوب الكاملة يوميًا، وتعادل الحصة الواحدة شريحة خبز أو نصف كوب من المكرونة المطبوخة أو الأرز.وبعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والتدخين، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون ثلاثة أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا لديهم معدل أبطأ من التدهور المعرفي من أولئك الذين يأكلون أقل.