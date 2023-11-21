فائدة مذهلة.. "تفل القهوة" يعالج الزهايمر وباركنسون

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أظهرت دراسة حديثة، أن تفل القهوة يمكن استخدامه كعلاج جديد لمرضي الزهايمر وباركنسون.

وكشفت نقاط الكم الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين - والتي يتم تصنيعها من مخلفات القهوة – عن نتائج واعدة في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية. اضافة اعلان

وتوصلت التجارب التي أجراها باحثون أمريكيون لعلاج المرض الناجم عن مبيد حشري يسمى باراكوات، إلى أن الأدوية الرخيصة ساعدت في الحماية من آثار مرض باركنسون.



علاج للخرف المبكر



ويأمل الباحثون أن يتم استخدام العلاج لمساعدة الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف، وكذلك لمنع تقدم المرض إلى أبعد من ذلك، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "إنفيرونمينتال ريسيرش".ويتم تصنيع CACQDs - من حمض الكافيين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة- عن طريق طهي عينات القهوة المطحونة عند 200 درجة مئوية لمدة أربع ساعات لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين.وهذا المركب قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ والتأثير على العضو، وفقًا للبروفيسور ماهيش نارايان، من جامعة تكساس في إل باسو.

علاج الاضطرابات التنكسية العصبية



وقال المؤلف الرئيسي جيوتيش كومار، من جامعة تكساس في إل باسو: "إن CACQDs لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية، لأن أيًا من العلاجات الحالية لا يعالج الأمراض؛ فهي تساعد فقط في إدارة الأعراض".وأضاف: "هدفنا هو إيجاد علاج من خلال معالجة الأسس الذرية والجزيئية التي تحرك هذه الظروف"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".

الزهايمر وباركنسون

ومرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما فيها تاو والأميلويد .

ولا يوجد حاليًا علاج لهذا المرض، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليًا.

في حين أن مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يمكن أن يسبب اهتزازًا لا إراديًا وبطء الحركة وتيبس العضلات أو عدم مرونتها .

ولا يوجد علاج له، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرًا، فإن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي والأدوية وجراحة الدماغ في بعض الحالات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدمه.

ووجد الباحثون أن الدواء المرشح ساعد في إزالة الجذور الحرة - جزيئات في الجسم مرتبطة بمجموعة من الحالات، بما فيها مرض باركنسون - ومنعها من التسبب في أضرار في تجارب أنابيب الاختبار.

وقال الباحثون إنه منع أيضًا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض الزهايمر دون آثار جانبية كبيرة.

ويأملون في اختبار الأدوية بشكل أكبر لمعرفة مدى فعاليتها في علاج مرض الزهايمر ومرض باركنسون، بهدف طويل المدى يتمثل في إنتاج كحبوب دواء.



