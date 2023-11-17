فائدة مدهشة.. هذا ما يحدث لمرضى صغط الدم عند إنقاص ملعقة من الملح يوميًا

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أظهرت دراسة جديدة، أن إنقاص ملعقة صغيرة فقط من الملح يوميًا له نفس تأثير أدوية ارتفاع ضغط الدم.

وفحص باحثون من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، وجامعة نورث وسترن ميديسن، وجامعة ألاباما في برمنجهام، مجموعة مكونة من 213 فردًا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عامًا. اضافة اعلان

وقيم الباحثون، المشاركين أثناء تناولهم طعامهم الطبيعي؛ كما اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم لمدة أسبوع ونظامًا غذائيًا عالي الصوديوم لمدة أسبوع آخر.

وقال الدكتور ديباك جوبتا، أستاذ الطب المساعد بالمركز الطبي لجامعة فاندربيلت، والباحث الرئيسي المشارك، لموقع "فوكس نيوز": "معظم الأفراد في منتصف العمر وكبار السن يستهلكون نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم".

وأضاف: "مقارنة بالنظام الغذائي المعتاد للفرد، أدى اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لتأثير دواء شائع الاستخدام لارتفاع ضغط الدم".





إنقاص ملعقة صغيرة يوميًا



أهمية تقليل تناول الملح



1500 ملجم من الملح يوميًا



وخلال الدراسة، قلل المشاركون من تناولهم للملح بنحو ملعقة صغيرة يوميًا مقارنة بنظامهم الغذائي المعتاد.وتحتوي ملعقة كبيرة من الملح على ما يقارب 2300 ملج من الصوديوم.وأضاف جوبتا: "كان حجم انخفاض ضغط الدم مع اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم مماثلاً بين الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، وارتفاع ضغط الدم الخاضع للرقابة، وارتفاع ضغط الدم غير المعالج، وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط".ولاحظ حوالي 70% إلى 75% من المشاركين في الدراسة انخفاضًا في ضغط الدم لديهم، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون الدواء بالفعل، وفقًا للباحث الرئيسي المشارك، الدكتور نورينا ألين، أستاذ الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج، في بيان صحفي.ونشرت النتائج في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وعرضت أيضًا في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية 2023 في فيلادلفيا.وقال ألين في البيان: "لم نكن نعرف في السابق ما إذا كان الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل يمكنهم بالفعل خفض ضغط الدم لديهم بشكل أكبر عن طريق تقليل الصوديوم لديهم".وأضاف: "وهذا يعزز أهمية تقليل تناول الصوديوم الغذائي للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم، حتى بين الأفراد الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم".ولاحظ الباحثون، سرعة انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين في الأسبوع الذي اتبعوا فيه النظام الغذائي منخفض الصوديوم.وقال الباحث المشارك، الدكتور كورا لويس، أستاذ الطب في جامعة ألاباما في برمنجهام: "حقيقة أن ضغط الدم انخفض بشكل كبير خلال أسبوع واحد فقط، وكان جيد التحمل، أمر مهم ويؤكد التأثير المحتمل على الصحة العامة لخفض الصوديوم الغذائي لدى السكان، بالنظر إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمثل مشكلة صحية ضخمة في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "من المثير بشكل خاص أن المنتجات التي استخدمناها في النظام الغذائي منخفض الصوديوم متاحة بشكل عام، لذلك لدى الناس فرصة حقيقية لتحسين صحتهم من خلال تحسين نظامهم الغذائي بهذه الطريقة".وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأن يحصل البالغون على 1500 ملجم أو أقل من الصوديوم يوميًا.وقال ألين إن إجمالي تناول الصوديوم اليومي الذي أوصت به جمعية القلب الأمريكية هو 1500 ملليجرام، وقد تم تصميم هذه الدراسة لتقليله إلى أقل من ذلك.ويعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للقلب.وقال ألين في بيان الدراسة: "إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين. إنه يؤثر على قدرة القلب على العمل بفعالية وضخ الدم".