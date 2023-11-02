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فائدة عظيمة للجري لمدة 75 دقيقة فقط في الأسبوع

الجري
الجري مفيد للصحة
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الجري لمدة 75 دقيقة فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من طول عمر الشخص لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقًا للدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، فإن الجري لمدة لا تقل عن 75 دقيقة أسبوعيًا يمكن أن يضيف 12 عامًا إلى حياة الشخص، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".اضافة اعلان
وخلال الدراسة التي شملت أكثر من 4 ألاف و400 شخص، قارن الباحثون أولئك الذين قاموا بالجري لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع مع الذين قاموا بالجري أقل من 10 دقائق في الأسبوع.

التيلوميرات

وركز البحث بشكل خاص على التيلوميرات، التي تقع في نهاية الكروموسومات، وتتقلص تدريجيًا مع التقدم في السن، لتصبح في نهاية المطاف، قصيرة جدًا بحيث لا يمكنها القيام بعملها ولا تستطيع الخلايا العمل بشكل صحيح. 
ومن ناحية أخرى، إذا حافظ الشخص على التيلوميرات طويلة، فسيكون الحمض النووي الخاص به أصغر سنًا، وهو ما أثبتت الدراسة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد على تحقيقه. 

الجري لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا

وأظهرت النتائج أن الجري لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا أدى إلى فارق في العمر البيولوجي يبلغ حوالي 12 عامًا. إلا أن الباحثين لم يقوموا بقياس الوفيات الفعلية، بل فقط شيخوخة الخلايا.
علاوة على ذلك، أوضحوا أن هناك حاجة حاليًا إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين الجري وطول العمر بشكل أفضل .
وأشار فريق البحث إلى أن انخفاض طول التيلومير يرتبط بزيادة معدل الوفيات وخطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة.
وخلص الباحثون إلى أن النتائج الحالية تشجع على الانخراط في أسلوب حياة نشط من خلال الجري المنتظم لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

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