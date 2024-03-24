فائدة أكثر أهمية لـ "الفياجرا".. تعرف عليها

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بعيدًا عن الغرض الأساسي من استخدامها لعلاج مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال، توصل باحثون من سويسرا وفرنسا إلى أن الفياجرا يمكن أن تطيل العمر أيضًا.

وأظهرت دراسة حديثة أن مادة السيلدينافيل (الفياجرا)، قد يكون لها "تأثير مفيد على العمر الافتراضي".





الفياجرا وطول العمر



3 أدوية أخرى لها تأثير إيجابي على العمر



أدوية تؤثر على العمر



ووفقًا للنتائج، فإن الرجال الذين تناولوا الفياجرا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15 بالمئة خلال الدراسة التي أجرتها الشركة السويسرية الناشئة "إبيتيرنا".واستندت النتائج إلى فحص السجلات الطبية لحوالي 500 ألف رجل وامرأة بريطانيين على مدار 40 عامًا.لكن اقتصرت الدراسة على الرجال فقط عند النظر في عقار السيلدينافيل - الفياجرا.ويستخدم السيلدينافيل أيضًا لارتفاع ضغط الدم الرئوي، لأنه يريح الأوعية الدموية في الصدر ويخفض ضغط الدم في الرئتين.وأظهرت الدراسة الجديدة، وجود علاقة بين ارتفاع متوسط العمر واستخدام الفياجرا، على الرغم من عدم قدرتها على تفسير السبب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".كما وجد أن ثلاثة أدوية أخرى لها تأثير إيجابي على العمر، وهي:-أتورفاستاتين، المستخدم لعلاج الكوليسترول.-نابروكسين، وهو مضاد للالتهابات يُصرف دون وصفة طبية ويُعرف أيضًا باسم أليف.-الإستراديول، وهو هرمون الاستروجين المستخدم في علاج انقطاع الطمث والتحول بين الجنسين.ولم تتم مراجعة الدراسة بعد من قبل النظراء، مما يعني أنه لم يتم النظر في بياناتها ومنهجيتها.وعملت شركة "إبيتيرنا" مع خبراء من جامعتي زيوريخ ولوزان في سويسرا بالإضافة إلى مستشفى تولوز في فرنسا.وتبين أن بعض الأدوية الـ 400 التي تمت دراستها لها تأثير سلبي على العمر.وتشمل المضادات الحيوية أموكسيسيلين، وأدوية الكولسترول سيمفاستاتين، والمورفين، والتي تزيد من خطر الوفاة بنسبة 456 في المئة.ويقول الباحثون إن هذا "ربما يرجع إلى التأثير السلبي الكامن للمرض الذي يستهدفه الدواء".