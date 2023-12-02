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غير برودة الشتاء.. أسباب أخرى تؤدي لكثرة التبول

كثرة التبول
كثرة التبول
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عند دخول فصل الشتاء تكثر زيادة التبول، حيث يشعر الإنسان بحاجته للدخول إلى الحمام لأكثر من مرة على غير العادة، لكن يوجد عدد من الأسباب التي قد تسبب زيادة مرات التبول غير برودة الطقس.اضافة اعلان

أسباب كثرة التبول:



1-شرب الكثير من السوائل بشكل عام، والمحتوية على الكافيين والكحول بشكل خاص.
2- قد تكون علامة على وجود مشكلة مرضية، منها: مشكلات في الكلى أو الحالب، ومشكلات المثانة البولية، وداء السكري، ومرض السكري الكاذب، والحمل، ومشكلات غدة البروستات.
3- القلق والخوف.
4- مدرات البول بأشكالها، سواءً كانت على شكل عقاقير، مثل: كلوروثيازيد، أو الأطعمة والمشروبات التي تزيد إدرار البول.
5- السكتة الدماغية وغيرها من حالات الجهاز العصبي.
6- وجود التهاب في المسالك البولية.
7- وجود ورم في منطقة الحوض.
8- التهاب المثانة الخلالي، وهو أحد أنواع الالتهابات الحاصلة في جدار المثانة.
9- متلازمة فرط نشاط المثانة، وهي حدوث انقباضات لا إرادية في المثانة تسفر عن شعور مفاجىء بالحاجة إلى التبول.
10- سرطان المثانة.
11- سلس البول.
12 تضيق الإحليل.
13- الإشعاعات التي يتعرض لها الحوض، ومن الأمثلة عليها الإشعاعات التي تحصل أثناء علاج السرطان.
14 حصوات المثانة أو الكلى.

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