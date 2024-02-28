غسل هذه الأطعمة قبل الطهي يصيب بالسالمونيلا وينشر البكتيريا.. تحذير من خبير صحة

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ما لا يعرفه كثير من الناس، أن هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بغسلها قبل الطهي لما قد يحمله ذلك من مخاطر صحية.

وفقًا للدكتور دميتري بيستروف، الأستاذ المساعد في قسم صناعة الأغذية والأعمال الفندقية بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، فإنه لا حاجة لغسل جميع المواد قبل طهيها.





غسل الفواكه والخضراوات والخضار الورقية



غسل اللحم والدواجن



غسل بيض الدجاج



وأشار إلى أن ربات البيوت اعتادت على غسل كل المواد الغذائية، "وقد انتشر هذا الاتجاه بشكل خاص خلال جائحة "كوفيد-19". بالطبع يجب غسل الفواكه والخضراوات والخضار الورقية جيدًا قبل تناولها وكذلك الأسماك لإزالة بقايا الأحشاء".لكنه أوضح في تصريحات إلى الموقع الإخباري Life.ru، أن دراسات عديدة أجريت في بلدان مختلفة من العالم، أثبتت أن غسل بعض المواد قبل طهيها مضر أكثر مما ينفع.وعلى سبيل المثال، ذكر بيستروف أنه خلال غسل اللحم لا تموت البكتيريا المسببة للأمراض، بل تنتشر مع قطرات الماء في جميع أنحاء المطبخ، وتنتهي في أطباق أو طعام نظيف، ما يهدد الصحة.كما أن غسل لحوم الدواجن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا، لذلك فإن الطريقة الوحيدة للتخلص من البكتيريا الضارة هي معالجة اللحوم بالحرارة، ويجب أن لا تقل درجة الحرارة داخل المنتج عن 75 درجة مئوية، وفق نصيحته.ويجب غسل بيض الدجاج قبل استخدامه في الطعام. ولكن لا ينصح بغسل البيض ومن ثم تخزينه، بل يكفي مسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.وينصح الخبير الصحي بغسل المنتجات الأخرى بصورة جيدة. فمثلاً يجب غسل الخضراوات الورقية بالماء البارد دون استخدام الصابون. لأن الصابون يمكن أن يبقى عليها ويسبب التسمم، بحسب موقع "روسيا اليوم".وقال إنه إذا كان البعض يعتقد أن الماء غير كافٍ فيجب تحضير محلول من لتر ماء مع ملعقة طعام من الملح أو الخل توضع فيه الخضراوات لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك تغسل جيدًا بالماء البارد.وبين أن المحاليل المذكورة تقتل البكتيريا والميكروبات التي على سطح الخضار. كما يمكن استخدام منتجات خاصة لغسل الخضار تحتوي على مكونات لا تسبب الحساسية.