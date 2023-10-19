غذاء 5 شعوب من أكثر دول العالم صحة وعمر طويل

أ أ
يعيش الناس في عدد من البلدان حياة أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي،
ولكل بلد مصدره السري للحيوية وطول العمر.
بحث مستكشفون عبر التاريخ عما يعرف باسم "نافورة الشباب الأسطورية" كمصدر لحياة طويلة أو أبدية. وبينما لم يُعثر على تلك النافورة الغامضة حتى الآن.
ظهرت أماكن معينة في بقاع مختلفة من العالم كمراكز يعيش فيها الناس سنوات
أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي، الذي يبلغ 71 سنة، ولكل من هذه الأماكن مصدر
خاص لما يتمتع به من حيوية.
متوسط الأعمار العالمي
ووفقا لتصنيف "تقرير السعادة العالمي" لعام 2017، تم الكشف عن الأسباب التي يبدو أنها تؤدي إلى طول العمر في هذه الأماكن، ونذكر هنا ما يتعلق بما يتناولونه من وجبات غذائية.