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غذاء 5 شعوب من أكثر دول العالم صحة وعمر طويل

الشعوب المعمرة
الشعوب المعمرة
أ أ
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يعيش الناس في عدد من البلدان حياة أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي، ولكل بلد مصدره السري للحيوية وطول العمر.
بحث مستكشفون عبر التاريخ عما يعرف باسم "نافورة الشباب الأسطورية" كمصدر لحياة طويلة أو أبدية. وبينما لم يُعثر على تلك النافورة الغامضة حتى الآن.اضافة اعلان


متوسط الأعمار العالمي

ظهرت أماكن معينة في بقاع مختلفة من العالم كمراكز يعيش فيها الناس سنوات أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي، الذي يبلغ 71 سنة، ولكل من هذه الأماكن مصدر خاص لما يتمتع به من حيوية.
ووفقا لتصنيف "تقرير السعادة العالمي" لعام 2017، تم الكشف عن الأسباب التي يبدو أنها تؤدي إلى طول العمر في هذه الأماكن، ونذكر هنا ما يتعلق بما يتناولونه من وجبات غذائية.

1ـ اليابان

التوفو، والبطاطا الحلوة، وكمية صغيرة من الأسماك: تساهم الدوائر الاجتماعية النشطة في انخفاض مستويات التوتر والشعور القوي بالانتماء.


2ـ سنغافورة

التوابل: يحتوي الزنجبيل والكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومنشطة للدورة الدموية.


3ـ السويد

منتجات الألبان: تحتوي على خمائر وبكتيريا مفيدة للهضم.


4ـ ايسلندا

الأسماك: تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة الكثير من الأعضاء في الجسم.


5ـ بريطانيا

الخضار: يحتوي على الجزر الأبيض والملفوف البلجيكي على الكثير من الألياف والفيتامينات المفيدة.

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