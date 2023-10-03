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صحيفة تواصل الالكترونية

عواقب وخيمة.. هذا ما يحدث عند الإصابة بـ كورونا والأنفلونزا معًا

الانفلونزا
الشتاء موسم انتشار الأنفلونزا
أ أ
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حذر خبير في أمراض الجهاز التنفسي من أن الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا الوقت قد تكون لها عواقب "وخيمة"، إذ أن الإصابة بهما "تزيد بشكل كبير" من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.اضافة اعلان
وقال كالوم سيمبل المستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية في مقابلة مع فضائية "ITV News"، إن الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا والأنفلونزا يكونون أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى.
وشدد على أنه "من المهم للغاية (الحصول على التطعيم)، لأننا سنرى على الأرجح وباء الأنفلونزا الموسمية المعتاد، كما أن الأنفلونزا بالإضافة إلى كوفيد سيئة للغاية بالنسبة للناس".
وحذر خصوصًا من أنه "يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والذهاب إلى العناية المركزة"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

الحصول على اللقاح

لذا أكد أنه "من المهم جدًا الحصول على التطعيم لكليهما خاصة إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة، أو يزيد عمرك عن 65 عامًا أو شخصًا أصغر سنًا في مجموعة عالية الخطورة".
وأعرب سيمبل عن مخاوفه من أن بعض الناس قد لا يدركون خطورة كلا المرضين.
وقال: "يعتقد الكثير من الناس أن كوفيد لا يدعو للقلق الآن. وكي نكون منصفين بالنسبة للغالبية العظمى منا، هذا هو الحال، ولكن إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا وأنت ضمن مجموعة معرضة للخطر، فأنت حقًا بحاجة إلى الانتباه والحضور والحصول على اللقاح".

ارتداء الكمامات 

وأشار إلى أن "الحصول على اللقاح سيكون أكثر أمانًا من الإصابة بالمرض". وحث على احترام الأشخاص الذين يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، “قد يكون لديهم ظروف صحية أو مخاوف كامنة، لذا امنحهم المساحة وامنحهم الاحترام الذي يستحقونه".
وتابع ناصحًا: "بالنسبة لبقيتنا، علينا أن نواصل الحياة. كن عاقلاً. إذا كنت تشعر بالمرض فابق في المنزل. لكن الحقيقة هي أن كوفيد أصبح جزءا من الحياة الموسمية بالنسبة لنا جميعًا، وعلينا أن نعود إلى طبيعتنا، وعلينا أن نعود إلى العمل".
ومضى قائلاً: "لذا، خذ اللقاح إذا كنت تريد ذلك، وإذا كنت ضمن المجموعة المعرضة للخطر الشديد، فاحصل على التطعيم، ولكن بخلاف ذلك، يتعين علينا الاستمرار في الحياة".

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