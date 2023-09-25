عواقب وخيمة.. هذا ما حدث لشاب تناول 12 مشروب طاقة بـ10دقائق

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نجا شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من الموت، بعد تناول 12 من مشروب الطاقة في 10 دقائق.

ودخل الشاب المعروف باسم "JS"، في تحد مع زملائه، وتناول 12 مشروب طاقة في غضون 10 دقائق، لكنه سرعان ما شعر بأن الجزء السفلي من صدره يحترق. اضافة اعلان

غير أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان السبب هو بطنه أو قلبه. وكان يعاني من ضيق في التنفس، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

لكنه قرر أن يشغل نفسه بألعاب الفيديو التي يحبها عن الألم، "مع مرور الساعات، كان يشعر بقلبه يرفرف" - لكنه كان في حيرة من أمره بسبب حدوث ذلك لأن الكافيين "عادة لا يكون له تأثير كبير عليه".





400 ملليجرام من الكافيين يوميًا



البنكرياس بدأ في هضم نفسه



رجل محظوظ!



حالة خطيرة



ويتجاوز الشاب بانتظام 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، مما يصل إلى تسعمائة ملليجرام في بعض الأحيان. ومع تدهور حالته، تقيأ في حوض المطبخ، وتدهورت حالته حتى إنه شعر وكأن "قلبه ينبض في عينيه".ولم يشك في أن الأمر مرتبط بتناوله هذا الكم من مشروبات الطاقة، وانتظر يومًا قبل أن يتصل بسيارة الإسعاف لأنه لم يكن يستطيع الأكل أو الشرب.وعند وصوله إلى غرفة الطوارئ، تقيأ على حذاء الممرضة وكان "محرجًا للغاية" من الاعتراف بعدد المشروبات التي تناولها.وتم تشخيص حالته في النهاية بأنه يعاني من ارتفاع السكر في الدم، مع ذلك، كان الأطباء قلقين من احتمال وجود مشكلة أخرى.وتأكدوا من ذلك بعد إجراء المزيد من الاختبارات، إذ تم تشخيص إصابته بفرط شحميات الدم، المعروف أيضًا باسم التهاب البنكرياس الحاد، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى التهاب البنكرياس خلال فترة قصيرة.واكتشف الأطباء أن بنكرياس الشاب بدأ في "هضم نفسه" بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون في الدم، بسبب مشروبات الطاقة، وبدأ الكبد والكليتين في التوقف عن العمل وأصيب بعدوى في الدم. لكنه بعد الخصوع للعلاج باستخدام المضادات الحيوية، نجا من الموت.وحذر الدكتور برنارد هسو الذي كشف عن الواقعة عبر موقع "يوتيوب"، من أن "معظم الناس يعرفون أن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة عند استهلاكها بكميات كبيرة"."وأضاف: "إذا كان لديك واحدة من حين لآخر، وكنت شابًا وبصحة جيدة، فمن المحتمل ألا يكون الأمر مشكلة كبيرة. ولكن إذا بدأت في تحريك عدة علب متتالية، فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".وقال الدكتور جاريث ناي، قائد برنامج العلوم الطبية في جامعة تشيستر ببريطانيا، إن الرجل محظوظ لأن قلبه لم يتوقف على الفور.وأضاف: "لقد تزايد استهلاك مشروبات الطاقة على مر السنين، وخاصة بين الشباب. تشمل الآثار الجانبية المعروفة لمشروبات الطاقة عدم انتظام دقات القلب، والقلق، وتهيج المعدة، والجفاف - والتي تتمحور بشكل رئيسي حول المحتوى العالي من الكافيين".ومن المعروف أن الكافيين يغير الجهاز العصبي ويسبب تغييرات جذرية في قلوبنا، حيث تؤدي المستويات المرتفعة منه إلى تأثير أكبر.وأوضح الدكتور ناي، أن "الرجل المعني محظوظ للغاية لأن قلبه لم يتوقف فورًا بعد تناول 10 علب من مشروب الطاقة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي مشروبات الطاقة، في حالات نادرة، إلى تلف أعضاء أخرى، حيث يتأثر البنكرياس لدى 35 شخصًا لكل 100.000 مستخدم في الولايات المتحدة".وأشار إلى أنه على الرغم من كون الإصابة به نادرة، إلا أنه من الممكن أن يكون خطيرًا، "يهدد التهاب البنكرياس الحاد الحياة، حيث يبلغ عن الوفاة في 50% من حالات المرض الشديد".وبين الدكتور جاريث ناي، أنه "في 80٪ من الحالات، يحدث التهاب البنكرياس الحاد بسبب استهلاك الكحول أو حصوات المرارة ولكن الأعراض لا تقل أبدًا عن آلام شديدة في البطن والقيء".في العام الماضي، دعا أحد مسؤولي صناعة البناء إلى فرض حظر على مشروبات الطاقة في مواقع البناء لأنه يعتقد أنها تضر بصحة عمال البناء الشباب وتجعل العمل أبطأ.