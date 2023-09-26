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صحيفة تواصل الالكترونية

عملية نادرة وشديدة التعقيد.. إنقاذ عين مريض بعد إصابته بحادث في جدة

حج
مستشفى العيون بجدة
أ أ
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تمكن فريق طبي في مستشفى العيون بجدة -بفضل الله- من إنقاذ عين مريض بعد إصابته في حادث مروري أدى إلى تهتك أنسجة العين والقرنية وخروج العدسة.اضافة اعلان

تهتك في العين وحدوث تلف دائم

 وأوضحت صحة جدة، أن المريض حضر لطوارئ لمستشفى، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وإجراء المزيد من الفحوصات الطبية اللازمة، والتي بيّنت وجود تهتك في العين وحدوث تلف دائم في القرنية وفقدان للعدسة.
 وأضافت أن الأمر دعا الفريق الطبي للتدخل جراحيًا وبشكل عاجل حيث تم استبدال القرنية بأخرى صافية وتمت زراعة عدسة وتثبيتها داخل العين بأحدث التقنيات.


عملية نادرة وشديدة التعقيد

كما تم إزالة الجسم الزجاجي المتهتك وإجراء عملية ترميمية للأنسجة الداخلية لمقدمة العين، وتُعد هذه العملية من العمليات النادرة و الأكثر تعقيدًا.
 يُذكر أن مستشفى العيون قدم خدماته الطبية في العيادات الخارجية لأكثر من 42421 مستفيدًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أجرى أكثر من 7747 فحصًا لقسم الفحوصات البصرية والتخصصات التابعة لها.

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