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عملية عالية الخطورة .. استئصال ورم من مخ مريضة مستيقظة بالرياض

عملية جراحية
جراحة دقيقة
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نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى قوى الأمن بالرياض، في إنهاء معاناة مريضة (60 عامًا)، باستئصال ورم في المخ بالقرب من منطقة الكلام، دون أي مضاعفات، في عملية نوعية وعالية الخطورة، أجريت وهي مستيقظة.اضافة اعلان

جراحة دقيقة


 وأوضح استشاري ورئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد الزهراني، أن المريضة كانت تعاني أعراض صداع وتشنجات على شكل صعوبة في الكلام، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة تبين وجود ورم كبير الحجم في الجهة اليسرى من المخ بالقرب من منطقة الكلام، حيث أجريت لها العملية وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

تجهيزات طبية متقدمة


 من جهته، أوضح الاستشاري المعالج من جراحة المخ والأعصاب الدكتور باسم نور إلهي، أن خطورة هذه العملية تكمن في موقع الورم، الواقع بالقرب من منطقة الكلام وبجوار منطقة الحركة، ما استدعى إجراء الجراحة والمريضة مستيقظة للتقييم المباشر لوظائف الكلام والحركة، الأمر الذي يتطلب فريقًا طبيًا متمكنًا من قسم التخدير وجراحة المخ والأعصاب وتجهيزات طبية متقدمة، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات تتطلب استئصال أكبر قدر ممكن من الورم مع المحافظة على الوظائف الحيوية للمخ.
 ويأتي هذا التميز في الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم، امتدادًا للعديد من الإنجازات الطبية التي حققتها الكفاءات الطبية المؤهلة من منسوبي الخدمات الطبية في مستشفيات قوى الأمن.

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