على غرار كورونا.. رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر من مرض "إكس" القادم

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالقمة العالمية للحكومات في دبي قبل عامين من ظهور فيروس كورونا من أن العالم ليس مستعدًا لمواجهة جائحة.





مدير الصحة العالمية يحذر من المرض "إكس"



العلماء يصفون "إكس" بأنه أخطر من كورونا 20 مرة



العالم ليس مستعدًا لمواجهة الوباء الجديد



وأضاف أننا بحاجة إلى ميثاق عالمي لتتمكن الحكومات من التنسيق بشأن الاستجابة المستقبلية لأي جائحة، وتناول المخاوف بشأن المرض X في مقابلة مع CNN.والمرض "إكس" غير موجود بعد؛ لكن يتم إطلاق هذه التسمية بواسطة منظمة الصحة العالمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حالياً التي يمكن أن تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة.ويقول العلماء إن المرض "إكس" يمكن أن يكون أكثر فتكاً بـ20 مرة من "كوفيد-19"وقال غيبريسوس في القمة العالمية للحكومات في دبي الأسبوع الماضي، إنه أعطى تحذيراً مماثلاً في عام 2018 من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس "كورون" القاتل.واشتكى من أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، وروَّج مرة أخرى للحاجة الملحة للتوصل والتوقيع على معاهدة عالمية لـ"الاستعداد والتأهب للجائحة القادمة" بحلول شهر مايو.وقال غيبريسوس في دبي: اليوم أقف أمامكم في أعقاب (كوفيد-19) مع وفاة الملايين من الأشخاص، ومع الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتردد صداها حتى يومنا هذا.وأضاف: على الرغم من إحراز بعض التقدم، مثل التحسينات في نظام مراقبة الأمراض، وصندوق الأوبئة، وبناء القدرات في مجال إنتاج اللقاحات، فإن العالم ليس مستعداً لمواجهة الوباء الجديد.