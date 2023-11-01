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على غرار السجائر.. علماء يطالبون بوضع رسومات تحذيرية على اللحوم

اللحوم الحمراء
الإفراط في تناول اللحوم يضر بالصحة
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طالب علماء في بريطانيا بوضع رسومات تحذيرية على اللحوم للتحذير من مخاطرها الصحية أسوة بالسجائر.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام الملصقات التحذيرية الرسومية يقلل من كمية اللحوم التي يتناولها الناس بنسبة تصل إلى 10%.اضافة اعلان
وقال باحثون من جامعة دورهام، إنه ينبغي إدراج هذه الملصقات باعتبارها "سياسة وطنية" لتحسين الصحة والبيئة.

الاستجابة للملصقات التحذيرية

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة "آبيتيت"، كيفية استجابة الناس للملصقات التحذيرية الموجودة على عبوات اللحوم.
وعُرضت على الأشخاص صور لوجبات مع ملصق تحذير صحي، أو ملصق تحذير مناخي، أو ملصق تحذير من الوباء، أو بدون ملصق.
وخفضت التحذيرات اختيارات الوجبات من سبعة إلى 10 في المئة، وقال الناس إنهم وجدوا الملصقات المناخية الأكثر مصداقية.
ويرتبط تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسمنة وأمراض القلب.
ويوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بعدم تناول أكثر من ثلاث حصص من اللحوم أسبوعيًا.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم

وقالت الدكتورة ميليكا فاسيليفيتش: "نحن نعلم بالفعل أن تناول الكثير من اللحوم يضر بصحتك ويساهم في الوفيات الناجمة عن التلوث وتغير المناخ".
وتابعت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إن إضافة ملصقات تحذيرية إلى منتجات اللحوم يمكن أن تكون إحدى الطرق لتقليل هذه المخاطر على الصحة والبيئة".
وقال مؤلف الدراسة جاك هيوز: "إن الوصول إلى الصفر هو أولوية للأمة والكوكب. إن استخدام علامة تحذيرية على المنتجات التي تحتوي على اللحوم يمكن أن يساعدنا في تحقيق ذلك إذا تم اعتماده كسياسة وطنية".

خبراء يؤيدن

وأيد خبراء مستقلون آخرون هذه الإجراءات.
وقال تام فراي، من "المنتدى الوطني للسمنة": "إن العلماء على حق في المطالبة بالتحذيرات. نظرًا لاستخدام تسميات مماثلة بنجاح كبير في بلدان أخرى، يجب على حكومة المملكة المتحدة تجربتها هنا على الأقل".
وأضاف: "عدم القيام بذلك لا ينبغي أن يكون خيارًا".
وقال البروفيسور إيفو فلايف، من جامعة وارويك، إن تسليط الضوء على العواقب السلبية لاستهلاك اللحوم يمكن أن يكون أكثر فعالية من الترويج لفوائد الخيارات البديلة.
لكنه قال إن "أي تصنيف يجب أن يكون متوازنًا". وأضاف: "لا يمكن التغاضي عن الفروق الدقيقة والتعقيدات في التنفيذ، لأن مثل هذه التدخلات من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل".

لا دخل للحكومة

في المقابل، قال ناشطون وخبراء إن الحكومة ليس من شأنها أن تتحكم في الخيارات الغذائية للبريطانيين.
وأضاف مو ميتكالف فيشر، من "تحالف الريف": "لا يوجد مبرر لشيطنة التفضيل الغذائي الذي يتمتع به الجزء الأكبر من الجمهور البريطاني. أولئك الذين يريدون الترويج للبدائل النباتية يجب أن يفعلوا ذلك عبر السوق الحرة، وليس البيروقراطيين".
وقال كريستوفر سنودون، من معهد الشؤون الاقتصادية، إن استخدام "سياسات على غرار السجائر" من شأنه أن يجعل اللحوم تسير بنفس الطريقة التي يتبعها التبغ.
وتعهد ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الشهر الماضي برفع السن القانوني لشراء السجائر في إنجلترا لمدة عام واحد كل عام، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي من هذه العادة.
وقال سنودون: "الملصقات التحذيرية الرسومية ستكون مجرد بداية لحملة مطولة ضد اللحوم من قبل جماعات الضغط النباتية والبيئية.  نحن نعرف كيف سينتهي هذا، وعلينا أن نقضي عليه في مهده الآن".
ويصنف حوالي ثلاثة أرباع البريطانيين أنفسهم حاليًا على أنهم من أكلة اللحوم، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف".

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