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على غرار اختبار الحمل.. اختبار منزلي للكشف عن السرطان في مراحله المبكرة

اختبار البول الورقي
اختبار البول الورقي
أ أ
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ابتكر العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، اختبارًا ورقيًا يتيح الكشف عن مرض السرطان في مراحله المبكرة، مما يجعل فرص التعافي أسهل. اضافة اعلان
وعلى غرار اختبار الحمل، يقوم الاختبار بتحليل البول بحثًا عن المركبات المنبهة، ويظهر خطًا داكنًا على الشريط الورقي إذا ظهرت النتيجة إيجابية. 
وعلى الرغم من التقدم الهائل في العلاج، فضلاً عن التحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة، إلا أنه لازال من الصعب اكتشاف بعض أنواع السرطان في وقت مبكر، عندما يكون العلاج أكثر احتمالاً للنجاح. 
وبالنسبة لمرضى سرطان الرئة، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد 81 في المئة للرجال المصابين بالسرطان في المرحلة الأولى، وينخفض إلى 15 في المئة في المرحلة الرابعة. 

البروتينات التي تصنعها الخلايا السرطانية

وأحد الاحتمالات هو اختبار البروتينات المارقة التي تصنعها الخلايا السرطانية، والتي غالبًا ما تكون موجودة بمستويات منخفضة في المراحل المبكرة للمرض، إلى حد يكاد يكون من المستحيل اكتشافها. 
وللتغلب على ذلك، لا يحدد الاختبار الجديد البروتينات نفسها، بل يحدد العلامات التي تشير إلى أنها تعمل في الجسم. 
وعندما تنمو الأورام، فإنها تنتج إنزيمات تسمى البروتياز التي تخترق الأنسجة السليمة، مما يساعد على تمهيد الطريق لنمو السرطان. 
الاختبار الورقي، الذي تم الكشف عن تفاصيله في مجلة "نيتشر نانوتكنولوجي"، يخدع هذه الإنزيمات حتى تبدأ العمل وبالتالي تكشف عن وجودها، وكذلك وجود الخلايا السرطانية.

الجسيمات النانوية

ومن خلال التقنية البسيطة، تمكن العلماء من تصنيع خرزات صغيرة (تُعرف بالجسيمات النانوية) وربطوها بعلامات الحمض النووي. 
وعندما يتم حقن الخرزات (التي تصل إلى 100000 مرة أصغر من شعرة الإنسان وغير مرئية للعين المجردة) في مجرى الدم، يقوم المتوافق بقطع علامات الحمض النووي خالية من الخرزات. 
ثم يتم إطلاقها في مجرى الدم، حيث تشق طريقها في النهاية عبر الكلى إلى البول. يمكن بعد ذلك وضع عينة البول على شريط ورقي معالج خصيصًا. 
وإذا كانت علامات الحمض النووي موجودة، فسيظهر خط داكن، مما يعني وجود السرطان. 
ويمكن أن تحمل الخرزات حوالي 50 ملصقًا مختلفًا للحمض النووي، يتم قطع كل منها بواسطة إنزيم مختلف، وفق صحيفة "ديلي ميل". 

أنواع السرطان المختلفة 

وتنتج أنواع السرطان المختلفة إنزيمات مختلفة، مما يعني أنه قد يكون من الممكن معرفة ليس فقط ما إذا كان السرطان موجودًا، ولكن أيضًا نوعه وأين انتشر. 
ومن الناحية النظرية، يمكن تشخيص أنواع مختلفة من السرطان باستخدام هذه التكنولوجيا. 
وتمكن الاختبار الورقي، الذي تم استخدامه على الفئران، من التمييز بين سرطان الرئة والأورام التي بدأت في الأمعاء قبل أن تنتشر إلى الرئتين. 
وتقول الدكتورة كاثرين بيكورث، مديرة المعلومات العلمية في مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة: "إن اكتشاف السرطان مبكرًا يوفر واحدة من أكبر الفرص المتاحة لنا لإنقاذ الأرواح من المرض". 
وأضافت: "يُظهر هذا الاختبار إمكانية الاكتشاف المبكر وفهم المزيد عن سرطان الفرد - مما قد يساعد في توجيه العلاج".

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