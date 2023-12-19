علماء يكشفون سر "الحكة": الأكزيما بريئة.. وهذا هو السبب

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أوشك العلماء على تحقيق إنجاز طبي في التخلص من الحكة الناتجة عن الأكزيما، المعروفة طبيًا باسم "التهاب الجلد التأتبي".
وفيما يعتقد الخبراء أن الحكة في هذه الحالة ناجمة عن التهاب الجلد، اكتشف باحثون من جامعة هارفارد أن العملية التي تثير الرغبة العارمة في الحك منفصلة عن سبب الأكزيما نفسها.
المكورات العنقودية الذهبيةوحدد الباحثون المكورات العنقودية الذهبية، وهي نوع شائع من بكتيريا الجلد، باعتبارها البكتيريا المسؤولة.
ويقولون إنه مع القليل من التعديل، يمكن للعلاج المتاح بالفعل - فوراباكسار - أن يساعد في كسر الحلقة المفرغة للأكزيما.
وقام الباحثون بمسح الجلد على ذراعي 13 شخصًا يعانون من الأكزيما و14 "مشاركًا صحيًا"، ثم قاموا بتعريض الفئران للمكورات العنقودية الذهبية، مما تسبب في إصابتها بحكة شديدة تفاقمت على مدار عدة أيام وأدت إلى تلف الجلد.
الخلايا العصبية الموجودة في الجلدوقام الفريق بتعديل إصدارات مختلفة من ميكروب المكورات العنقودية الذهبية للعثور على الإنزيمات المسؤولة عن الحكة، ومن خلال عملية الإزالة، اكتشفوا أن الإنزيم البروتيني V8 هو المسؤول.
ووجد الباحثون أيضًا أن هذا الإنزيم يتفاعل مباشرة مع الخلايا العصبية الموجودة في الجلد مما يطلق إشارة إلى الدماغ، ويثير الرغبة في الحك.
قال ليوين دينج، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد، لصحيفة "صنداي تايمز": "لقد اختبرنا ما إذا كان بإمكاننا منع (العصب) وتقلل من الحكة لدى الفئران. لقد وجدنا أنها فعالة حقًا".
وأضاف إسحاق تشيو، الأستاذ الساعد في علم المناعة بكلية الطب بجامعة هارفارد: "هذه الأدوية تمنع المستقبل الموجود على الصفائح الدموية التي تشارك في التخثر".
وتابع: "وجدنا أن الحكة يمكن أن تنتج مباشرة عن مسببات الأمراض البكتيرية - المكورات العنقودية الذهبية - وهو ميكروب شائع جدًا يوجد في حوالي 30 في المئة من الأشخاص، وخاصة في الأنف".
وأشار إلى أن "الحكة ليست في رؤوسنا فقط. وتنجم عن أعصاب محددة ترسل إشارات إلى الدماغ".
ولفت إلى أن "الحكة تكون ممتعة في الواقع عندما يمكنك حكها. لكن ذلك يتسبب بعد ذلك في مزيد من الضرر للجلد، مما يسبب الالتهاب وربما يتسبب في زيادة البكتيريا في الحكة. لذلك فهي حلقة مفرغة تقلل من نوعية حياة بعض المرضى".
ما هي الأكزيما؟والأكزيما هي مجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية التي تسبب الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبقع المتقشرة والالتهابات. ويمكن أن تتفاقم الحالة إلى حد أنها تصبح منهكة، مع التهاب الجلد في جميع أنحاء الجسم.
وقد يضطر المصابون إلى تحمل الإحساس بالحرقان أو يضطرون إلى لف المناطق المصابة بالضمادات. ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى التوتر والاكتئاب.
ويصاب طفل واحد على الأقل من كل عشرة أطفال بالإكزيما في مرحلة ما، ولكنهم عادة ما يتخلصون منها مع تطور جهاز المناعة لديهم.
ويعتقد أنها تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من طفرة جينية شائعة تؤدي إلى جفاف الجلد الشديد.
ويمكن أيضًا ربط الأعراض بالحساسية أو بسبب بعض أنواع الصابون أو الأطعمة.
وعادةً ما يصف أطباء الجلد أولاً الكريمات والغسولات للتعامل مع الجلد الجاف، وكريمات الستيرويد لتقليل التورم والاحمرار.
وإذا لم تكن هذه الأدوية فعالة، يتم إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة، مثل السيكلوسبورين أو الميثوتريكسيت، والتي تعمل عن طريق تثبيط أجزاء معينة من الجهاز المناعي التي تسبب الالتهاب، لكنها يمكن أن تؤثر سلبًا على المناعة والكبد.
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