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علماء يطورون آليةً لقتل الفيروسات دون الحاجة للأدوية

قتل الفيروسات
آلية جديدة لقتل الفيروسات بدون أدوية
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طور علماء آلية فعالة جدًا لقتل الفيروسات دون أي مواد كيميائية، وذلك عن طريق تصميم سطح يستخدم وسائل ميكانيكية للتخفيف من القدرة المعدية للفيروسات.اضافة اعلان

آلية جديدة لقتل الفيروسات دون الحاجة للمواد الكيميائية

ويتكون السطح الاصطناعي المصنوع من السيليكون من سلسلة من النتوءات الصغيرة التي تدمر بنية الفيروسات عندما تتلامس معها.
وتصل فعالية الآلية الجديدة إلى نسبة 96%، وذلك حسب الفريق العلمي من جامعة روبيرا الأول بيرجيلي بإسبانيا ومعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا، وفقًا لـ "قنا"

السيليكون أقل تعقيدًا من المعادن الأخرى

وقال فلاديمير باولين، الباحث من قسم الكيمياء الفيزيائية وغير العضوية في الجامعة: لقد استخدمنا السيليكون في تلك الآلية لأنه أقل تعقيدًا من الناحية الفنية من المعادن الأخرى.
وأضاف، أن هذا السطح يتكون من لوحة معدنية ناعمة والتي يتم بعد ذلك تحميلها بالأيونات لإزالة المواد وينتج عن ذلك سطح مملوء بالإبر يبلغ سمكها نحو 2 نانومتر وارتفاعها 290 نانومترا".

محاكاة التفاعلات بين الفيروسات والإبر

وقام الفريق خلال الدراسة بتحليل العمليات التي تفقد بها الفيروسات قدراتها المعدية بعد ملامستها للسطح ذي البنية النانوية من الناحية النظرية والعملية.
واستخدم الفريق طريقة العناصر المحدودة لمحاكاة التفاعلات بين الفيروسات والإبر، إلى جانب استخدام تحليل عملي من خلال تعريض الفيروس لسطح ذي بنية نانوية وملاحظة النتائج.

إعاقة 96% من الفيروسات في 6 ساعات

وتوصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج وهي: أن هذه الطريقة أعاقت بشكل فعال 96 بالمئة من الفيروسات التي كانت على اتصال بالسطح ذي البنية النانوية في غضون ست ساعات.
وتعد تلك الطريقة ممتازة لأنها لا تتطلب استخدام المواد الكيميائية، واستخدامها آمن في البيئات التي تحتوي على مواد بيولوجية يحتمل أن تكون خطرة.

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