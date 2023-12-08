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علماء يبتكرون روبوتات صغيرة جدًا تساعد في التئام الجروح

روبوتات صغيرة
روبوتات حية من خلايا جذعية
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ابتكر العلماء روبوتات حية صغيرة من خلايا بشرية، ربما تكون قادرة على المساعدة في شفاء الجروح أو معالجة الأنسجة التالفة، وفقاً لدراسة جديدة.اضافة اعلان

صناعة أول روبوتات حية من خلايا جذعية

وتعتمد الدراسة الحديثة على عمل سابق لبعض العلماء أنفسهم، الذين صنعوا أول روبوتات حية، أو (زينوبوتس)، من خلايا جذعية مصدرها أجنة الضفدع الإفريقي.
وقال مؤلف الدراسة مايكل ليفين، أستاذ علم الأحياء في جامعة فانيفار بوش في كلية تافتس للفنون والعلوم، إن الروبوتات أثناء وجودها على قيد الحياة لم تكن كائنات كاملة النمو؛ لعدم وجود دورة حياة كاملة.

كيفية صنع الروبوتات الحية

استخدم العلماء خلايا بشرية بالغة من القصبة الهوائية من متبرعين مجهولين مختلفي الأعمار والجنس.
وقالت جيزيم جوموسكايا، المؤلفة المشاركة للدراسة، إن الباحثين ركزوا على هذا النوع من الخلايا؛ لأنه من السهل نسبياً الوصول إليها؛ بسبب اختبارات فيروس كورونا.

مميزات خلايا القصبة الهوائية

تمتلك خلايا القصبة الهوائية ميزة يعتقد العلماء أنها تجعلها قادرة على الحركة، إذ إنها مغطاة بنتوءات تشبه الشعر تسمى الأهداب، وهي تساعد عادةً خلايا القصبة الهوائية على دفع الجزئيات الصغيرة في الرئتين.
وأظهرت دراسات سابقة أيضاً أن خلايا القصبة الهوائية يمكن أن تشكل عضويات (أورجانويد)، وهي أنسجة تشبه الأعضاء البشرية، وتنمو في المختبر، وتستخدم على نطاق واسع في الأبحاث.

لا تزال التجارب في مرحلة مبكرة

وذكر ليفين وجوموسكايا أن التجارب الموضحة في هذه الدراسة الأخيرة لا تزال في مرحلة مبكرة، لكن الهدف هو معرفة ما إذا كان يمكن للروبوتات أن يكون لها تطبيقات طبية.
ولمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات ممكنة، فحص الباحثون قدرة الروبوتات على التحرك فوق الخلايا العصبية البشرية المزروعة في المختبر.

الروبوتات تشجع نمو الخلايا في المنطقة المتضررة

وأشارت الدراسة إلى أنهم فوجئوا برؤية الروبوتات تشجع نمو الخلايا في المنطقة المتضررة من الخلايا العصبية، على الرغم من أن الباحثين لم يفهموا بعد آلية الشفاء.
وأكد ليفين أنه لا يعتقد أن الروبوتات تشكل أي مخاوف أخلاقية، أو تتعلق بالسلامة، فهي ليست مصنوعة من أجنة بشرية، أو معدلة وراثياً بأي شكل من الأشكال.

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