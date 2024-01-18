علماء صينيون يبتكرون سلالة جديدة لكورونا تسبب الوفاة بنسبة 100%

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فيما يثير المخاوف من احتمالية حدوث جائحة جديدة، أجرى علماء صينيون، تجارب على سلالة فيروس كورونا متحورة قاتلة للفئران بنسبة 100 في المئة. اضافة اعلان





فيروس GX_P2V



استنساخ الفيروس وتخزينه



الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ثم يهاجم إلى الدماغ



دراسة رهيبة!



إيقاف هذا الجنون!



وقام العلماء باستنساخ فيروس شبيه بكوفيد موجود في حيوان "آكل النمل الحرشفي" أو "البنغولين"، معروف باسم GX_P2V، واستخدموه في إصابة الفئران.وتم "إضفاء الطابع الإنساني" على الفئران، مما يعني أنها تم تصميمها للتعبير عن البروتين الموجود لدى البشر، بهدف تقييم كيفية تفاعل الفيروس لدى البشر.وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية، تم اكتشاف الفيروس في عام 2017 قبل تفشي مرض كوفيد.وتم اكتشافه في ماليزيا في حيوانات البنغولين، المعروف بأنها تؤوي فيروسات كورونا، ويُتوقع بشدة أنها المضيف الوسيط الذي ينقل كوفيد من الخفافيش إلى البشر.وقام الباحثون باستنساخ الفيروس وتخزين نسخ متعددة منه في مختبر بكين، حيث استمر في التطور.ومن غير الواضح متى أجريت الدراسة التي ظهرت حديثًا. لكن الباحثين قالوا إنه من الممكن أن يكون الفيروس قد مر بـ"طفرة معززة للضراوة" في التخزين، مما جعله أكثر فتكًا.وأصيبت ثمانية فئران بالفيروس، وثمانية بفيروس معطل، وتم استخدام ثمانية كمجموعة مراقبة. وأظهرت النتائج وفاة جميع الفئران المصابة بالفيروس. خلال سبعة إلى ثمانية أيام من إصابتهم.وشملت الأعراض تحول عيونهم إلى اللون الأبيض بالكامل وفقدان الوزن السريع والتعب. ووجد الباحثون "كميات كبيرة" من الفيروس في أدمغة الفئران ورئتيها وأنوفها وعينيها وقصباتها الهوائية.وبحلول اليوم السادس، "انخفض الحمل الفيروسي بشكل كبير" في الرئتين، لكن أدمغة الحيوانات تقلصت وكانت هناك مستويات "مرتفعة بشكل استثنائي" من الفيروس في أدمغتها.وتشير النتائج إلى أن الفيروس يصيب عن طريق الجهاز التنفسي ثم يهاجر إلى الدماغ، على عكس كوفيد الذي يسبب التهابات الرئة السفلية والالتهاب الرئوي في الحالات الشديدة.ومع ذلك، كانت هناك أمثلة على العثور على فيروس كورونا في أنسجة المخ للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.وقال الباحثون: "إن العدوى الشديدة في الدماغ خلال المراحل المتأخرة من العدوى قد تكون السبب الرئيسي للوفاة في هذه الفئران".وخلصوا إلى: "هذا هو التقرير الأول الذي يوضح أن فيروس كورونا البنغولين المرتبط بسارس- كوفيد – 2 يمكن أن يسبب وفيات بنسبة 100 في المئة في الفئران hACE2، مما يشير إلى خطر انتقال GX_P2V إلى البشر".ومع ذلك، فإن السلالة الأصلية لكوفيد قتلت أيضًا بنسبة 100 في المئة في الفئران في بعض الدراسات، مما يعني أن النتائج الجديدة قد لا تنطبق بشكل مباشر على البشر.وفي ورقة علمية لم تُنشر بعد، حذر العلماء من أن النتيجة "تؤكد خطر انتشار GX_P2V إلى البشر".وكتب البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن، على منصة "إكس": “إنها دراسة رهيبة، ولا معنى لها من الناحية العلمية على الإطلاق".وأضاف: "لا أستطيع أن أرى شيئًا غامضًا يمكن تعلمه من إصابة سلالة غريبة من الفئران المتوافقة مع البشر بفيروس عشوائي بالقوة. على العكس من ذلك، أستطيع أن أرى كيف يمكن أن تسوء مثل هذه الأمور...".وقال البروفيسور ريتشارد إيبرايت، الكيميائي في جامعة روتجرز في نيو برونزويك، نيو جيرسي، لموقع "ديلي ميل"، إنه يتفق تمامًا مع تقييم البروفيسور بالوكس.وأضاف: "لا تحدد النسخة الأولية مستوى السلامة الحيوية واحتياطات السلامة الحيوية المستخدمة في البحث".وتابع: "يثير غياب هذه المعلومات احتمالًا مقلقًا بأن جزءًا أو كل هذا البحث، مثل البحث في ووهان في 2016-2019 والذي من المحتمل أنه تسبب في جائحة كوفيد-19، تم إجراؤه بشكل متهور دون الحد الأدنى من احتواء السلامة الحيوية والممارسات الأساسية للبحث مع مسببات الأمراض الوبائية المحتملة".وقال الدكتور جينادي جلينسكي، أستاذ الطب المتقاعد في جامعة ستانفورد، على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب إيقاف هذا الجنون قبل فوات الأوان".وكشف موقع "ديلي" ميل في عام 2022 عن كيفية إجراء أبحاث مماثلة حول التلاعب بالفيروسات من قبل جامعة بوسطن.وتبين أن الباحثين تمكنوا من إنتاج سلالة جديدة من كوفيد بلغت نسبة الوفيات فيها بين الفئران 80 بالمئة.وثار وقتها جدل على مستوى البلاد حول ما إذا كانت التجارب شكلاً غير قانوني من الأبحاث المعروفة باسم "اكتساب الوظيفة" - والتي تتضمن جعل الفيروسات أكثر فتكًا أو عدوى بشكل مقصود لدراسة تطورها.