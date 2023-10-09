علماء روس يطورون طريقة للوقاية من الأزمات القلبية

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تحدث الأزمة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره.

ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية). ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.. اضافة اعلان

ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.





منع الأزمات القلبية



تقوية جدران الأوعية الدموية



وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن علماء روسيين ابتكروا طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع الأزمات القلبية.واقترح خبراء من جامعة "كوروليوف" القومية للبحوث العلمية في سامارا الروسية طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى.ووفقًا للخبراء، فإن هذا المؤشر مهم لتشخيص أمراض القلب. ونشرت دراسة بهذا الشأن في مجلة "الهندسة الطبية الحيوية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".وبحسب الدراسة، فإنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كلما كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.وبتكر الأخصائيون الروس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه.وقال ألكسندر فيدوتوف، الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة الاكنولوجيا الحيوية بجامعة "سامارا: "يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات "ماير" إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيرا إضافيا في معدل ضربات القلب".وأضاف أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.ووصف فيدوتوف، الطريقة الجديدة بأنها أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب.