علامة في كاحل القدم تكشف عن "القاتل الصامت"

أ أ

القلب هو أحد أبرز الأعضاء الحيوية، وهو ضروري لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لذلك، فإن أي مشاكل فيه يمكن أن تكون خطيرة وحتى مميتة. اضافة اعلان

وهناك بعض أعراض أمراض القلب معروفة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، من المعروف أنه يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر – فيما يعرف باسم الذبحة الصدرية.





أعراض أقل شهرة لأمراض القلب



الوذمة



طريقة الجلوس



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



لكن هناك أعراض أخرى أقل شهرة وقد تظهر في أماكن غير محتملة. ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن إحدى هذه العلامات هي تورم الكاحلين.وقال البروفيسور ديفيد نيوباي، من مركز BHF للتميز البحثي بجامعة إدنبرة، فإن هذا "لا ينبغي تجاهله".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "لا ينبغي تجاهل هذا، خاصة إذا أصبح الكاحلان كبيرين للغاية، لأنه يمكن أن يكون علامة على قصور القلب".لكنه بين أن هناك الكثير من الأسباب الأخرى لتلك الحالة، إذ "يمكن أن يكون الأمر بنفس السهولة من الأقراص التي تتناولها - على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أدوية ضغط الدم إلى تورم الكاحلين".وإذا كنت تعاني من تورم الكاحلين، فيجب عليك مراجعة الطبيب بخصوص الحالة.يُعرف أيضًا تورم الكاحلين أو التورم في مناطق أخرى بالوذمة.وفقًا لعيادة "مايو كلينك": "تحدث الوذمة عندما تتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم، والمعروفة أيضًا باسم الشعيرات الدموية".وأوضحت أن السائل يتراكم في الأنسجة القريبة، فيما يؤدي التسرب إلى التورم.في حالة قصور القلب، لا تحدث الوذمة بالضرورة في الكاحلين فقط، إذ "يؤدي قصور القلب الاحتقاني إلى توقف إحدى الغرفتين السفليتين للقلب أو كلتيهما عن ضخ الدم بشكل جيد"."ونتيجة لذلك، يمكن أن يعود الدم إلى الساقين والكاحلين والقدمين، مما يسبب الوذمة".يمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني أيضًا تورمًا في منطقة المعدة. "هذه الحالة يمكن أن تسبب أيضًا تراكم السوائل في الرئتين. وهو ما يُعرف باسم الوذمة الرئوية، ويمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس".لكن كما ذكر البروفيسور نيوبي، قد يكون السبب وراء تورم الكاحلين شيء أقل إثارة للقلق مثل الجلوس أو البقاء في وضع واحد لفترة طويلة جدًا، أو تناول الكثير من الطعام الذي يحتوي على الملح، أو فترة ما قبل الدورة الشهرية أو الحمل.ويمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والمنشطات وأدوية مرض السكري.لكن إذا كنت تعاني من وذمة غير مبررة، فمن الأفضل استشارة الطبيب.تشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب ما يلي:ألم الصدرالشعور بالتعرقآلام في الذراع أو الساق أو الفك أو الظهرالتعرقآلام في المعدةإحساس بالاختناقالتعب الشديداضطراب نبضات القلب.