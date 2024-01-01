علامة في شحمة الأذن تشير إلى انسداد الشرايين

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم.





أمراض القلب والأوعية الدموية اضافة اعلان



انسداد الشرايين



ما هي علامة فرانك؟



نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين



ويشمل ذلك الأمراض التي تؤثر على القلب والدورة الدموية، من بينها ذلك قصور القلب والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية، والتي ترتبط عادةً بتراكم الدهون في الشرايين (تصلب الشرايين).كلما اكتشف المريض أيًا من العلامات التحذيرية لتصلب الشرايين أو أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أسرع، كلما تمكن من طلب العلاج الذي يحتاجه بشكل أسرع.وهناك بعض الأعراض أكثر شهرة، وتتمثل في الشعور بألم في الصدر أو ضيق في التنفس. لكن البعض الآخر أقل شهرة.وكشفت طبيبة العلاج الطبيعي، الدكتورة جانين بورينج عن علامة فرانك، وهي واحدة من العلامات غير العادية على لانسداد الشرايين التي يمكن أن تظهر في الأذن.ووصفتها بأنها عبارة عن "ثنية صغيرة في وضع قطري في الجزء السفلي من شحمة الأذن"، والمعروفة باسم علامة فرانك"، وفقًا لما أوردته في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك".قالت الدكتور بورينج: "لقد اكتشفها الدكتور فرانك، وكان ذلك في عام 1975، حيث كان لدى عدد من مرضاه الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين كانوا يعانون من الذبحة الصدرية ومرض الشريان التاجي، وكان لديهم هذه التجعد في شحمة الأذن".وأضافت: "وقد وجد في دراسة حديثة أجريت الآن في عام 2021 أن المرضى الذين يعانون من تجاعيد شحمة الأذن قد يرتبطون بتركيز أقل لهرمون أو إنزيم مثبط للعمر يعرف باسم كلوثو"، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأشارت إلى أنه "من المعروف أن كلوثو متورط في خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية في الشريان، لذا فإنه مهم حقًا".لتقليل المخاطر، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بما يلي:تناول طعامًا صحيًا وتناول كميات أقل من الدهون المشبعة والسكرتمرن بانتظامحافظ على وزن صحيحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مرض السكريلا تدخنأوصت الدكتور بورينج ببعض العلاجات الطبيعية. وقالت: "نصيحتي هنا للحفاظ على نظافة الشرايين: تأكد من حصولك على بعض الثوم في نظامك الغذائي".وحللت دراسة منفصلة، نشرت في مجلة الطب السريري عام 2021، 3951 مريضا يعانون من مرض الشريان التاجي.وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن "مجرد وجوده أو غيابه لا ينبغي أن يؤثر على الإدارة السريرية للمرضى. ومع ذلك، من أجل جدواها وسهولة تفسيرها، يمكن اعتبار علامة فرانك جزءًا من الفحص البدني":.في حين أن بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بتصلب الشرايين بسبب الوراثة، إلا أنه غالبًا ما يرتبط بخيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتدخين .