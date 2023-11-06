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علامة على مرض مميت.. كم مرة تذهب إلى الحمام في الليل؟

البروستاتا
تضخم البروستاتا
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كشفت دراسة أجرتها مستشفى الملك إدوارد السابع بلندن عن عدد مرات التبول خلال الليل التي يمكن أن يكون علامة على القاتل الصامت.اضافة اعلان
وأثناء فترة الدراسة، استخدم ما يصل إلى 28% من المشاركين الحمام ثلاث مرات على الأقل أثناء الليل.
وقال 20% إنهم يعتقدون أن الأمر له علاقة بالبروستاتا، بينما أرجع 29% الأمر إلى التقدم في السن. وعزا آخرون ذلك إلى شرب الكثير من الماء قبل النوم، أو شرب الكافيين في وقت متأخر من الليل.

مشاكل التبول 

وحثت الدكتورة كارولين مور، استشارية المسالك البولية في مستشفى الملك إدوارد السابع، الرجال الذين يعانون من تكرار الذهاب إلى الحمام على استشارة الطبيب إذا كانوا يعانون من مشكلة محرجة.
وسواء كان الأمر يتعلق بالخوف من الفحص الحميم، أو الشعور بطريقة معينة عند مناقشة القضايا البولية، قالت مور: "لقد اعتدنا على رؤية الرجال الذين يعانون من مجموعة واسعة من الأعراض التي قد يجدونها محرجة، لذلك لا يوجد شيء يمكن أن يصدمنا حقًا".
وأضافت: "من المهم أن يقوم الرجال الذين يعانون من مشكلة الألم أو تأخر التبول أو كثرة التبول بمراجعة طبيبهم في أقرب وقت ممكن".
وهناك مجموعة واسعة من أدوات التشخيص والعلاج المتاحة، لتضخم البروستاتا أو السرطان. لكن الطريقة الوحيدة للتأكد من سبب الاضطراب الليلي هي استشارة الطبيب.

أعراض سرطان البروستاتا

وتتمثل أعراض سرطان البروستاتا، وفق ما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا في الآتي:
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وغالبًا أثناء الليل
الاندفاع في الذهاب إلى الحمام 
صعوبة البدء في التبول (التردد)
الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول
التدفق الضعيف
الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل كامل
دم في البول أو دم في السائل المنوي.
وإذا كان السبب السرطان، يمكن أن يبدأ المريض التشخيص والعلاج بسرعة.

تضخم البروستاتا

أما إذا كان سبب مشاكل المسالك البولية هو تضخم البروستاتا، وهو أمر شائع لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإنه يجب تعديل نمط الحياة ليشمل:
الإقلال من شرب الكافيين والمشروبات الغازية
الحد من تناول المحليات الصناعية
ممارسة الرياضة بانتظام
التقليل من شرب الماء في المساء.
ووفقًا هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "قد يوصى بتناول دواء لتقليل حجم البروستاتا وإرخاء المثانة".

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