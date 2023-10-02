علامة على سرطان مميت تظهر عند التقاط الصورة.. تعرف عليها

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اكتشاف علامات الإصابة بمرض السرطان في وقت مبكر تمثل في بعض الأحيان الفرق بين الحياة والموت.

وعلى الرغم من أن بعض الأعراض المعروفة على نطاق واسع، لكن البعض الآخر يمكن أن يكون غير عادي، كما هو الحال بالنسبة لنوع نادر من سرطان العين يبدأ في شبكية العين. اضافة اعلان





الورم الأرومي الشبكي



فرك العين المصابة



أعراض أخرى



استشارة طبيب العيون في أقرب وقت



وحذرت روشني باتيل، أخصائية البصريات في تصريح إلى صحيفة "إكسبريس" من أن "الانعكاس الأبيض" في العين عند التقاط الصورة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالورم الأرومي الشبكي".وأوضحت باتيل: “هذا النوع من سرطان العين يبدأ في شبكية العين ويظهر عند الأطفال الصغار في الغالب".وأشارت إلى أنه نظرًا لأن هذا يظهر عادةً لدى الأشخاص الأصغر سنًا، فقد يكون من الصعب تحديد الأعراض ولكن العلامات الأكثر شيوعًا هي:-انعكاس أبيض (بدلاً من اللون الأحمر) من حدقة العين بعد التصوير بالفلاش.-تحول في اتجاه العين المصابة.-انخفاض الرؤية.وقالت إنه "على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إيصال هذه الأخيرة من قبل الطفل، إلا أن إحدى طرق ملاحظة ذلك هي إذا استمر الطفل في فرك عينه (العين المصابة) أو شعر بالحزن عندما تم تغطية عينه السليمة".وفي حين أن الورم الأرومي الشبكي أكثر شيوعًا عند الأطفال، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص في أي عمر، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.بالإضافة إلى الأعراض المذكورة التي أبرزتها باتيل، حثت هيئة الخدمات الصحية الوطنية على توخي الحذر مما يلي:-العين تشير إلى اتجاه مختلف (الحول).-الجزء الملون من العين (القزحية) يتغير لونه.-تورم حول العين.-حركات العين غير المنضبطة.-ألم في إحدى العينين أو كلتيهما.وأضافت الهيئة الصحية: “يمكن أن يؤثر الورم الأرومي الشبكي على إحدى العينين أو كلتيهما. الأعراض الرئيسية هي توهج أبيض أو انعكاس أبيض في وسط العين (البؤبؤ)".وتابعت: "قد تتمكن من رؤيته بمجرد النظر إلى العين، أو قد تراه في الإضاءة المنخفضة أو في الصور التي تم فيها استخدام الفلاش".لذا إذا لاحظت أيًا من تلك الأعراض، نصحت باتيل باستشارة طبيب العيون في أقرب وقت ممكن.كما حذرت من نوع من سرطان العين يعرف باسم الأورام الميلانينية المشيمية. وقالت: "تحدث هذه عادة في الجزء الخلفي من العين على المشيمية، التي تقع خلف شبكية العين".وأوضحت أنه “في بعض الحالات، قد لا تكون هناك أعراض، ومع ذلك، فإن انخفاض الرؤية والأضواء الساطعة والعوامات عادة ما تكون العلامات الحمراء الأكثر شيوعًا. هذه الأعراض شائعة أيضًا في حالات مثل انفصال الشبكية، وهي أيضًا خطيرة جدًا".ونصحت: "في كلتا الحالتين، اذهب لرؤية طبيب العيون الخاص بك في أقرب وقت ممكن. يمكن أن تحدث الأورام الميلانينية أيضًا في أجزاء أخرى من العين مثل الملتحمة (أمام العين) والعصب البصري".