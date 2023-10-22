الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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علامة خفية في يديك تنذر بالخطر

الملح
الملح الزائد يشكل خطرًا على الصحة
أ أ
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خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن معظم ما تتناوله من الملح لا يأتي من الملح الموجود في المطبخ.
إذ أإن غالبيته يكون مصدره الأطعمة التي نشتريها من البقالة مثل الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والصلصات والتوابل، كما توضح مؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة (Blood Pressure UK).اضافة اعلان

الملح المخفي في الأطعمة 

ووفقًا للمؤسسة الخيرية، يمثل هذا الملح المخفي في الأطعمة المختلفة حوالي ثلاثة أرباع الملح الذي يأكله الناس.
غير أن هناك العديد من المؤشرات على الإفراط في تناوله يمكن ملاحظتها على اليدين، حيث يتسبب الملح في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يؤدي إلى تسربه في الأنسجة ويسبب التورم.
وبمجرد تناول كمية زائدة من الملح، يحتفظ الجسم بالصوديوم الزائد ويزيد من السوائل خارج الخلايا، لذلك يمكن أن تتورم الأصابع. 
قالت بيبا هيل، خبيرة التغذية، لصحيفة "ديلي ميل": "هذه ليست استجابة فورية بعد تناول الطعام، ولكن إذا لاحظت خلال الـ 24 ساعة التالية من تناول الأطعمة المالحة تورمًا في هذه المناطق، فقد يكون ذلك رابطًا". 
ونصحت: "من الأفضل طلب المشورة الطبية إذا كانت هذه الحالة مستمرة، لأنها قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة".
ويمكن للساقين أيضًا أن يدقا أجراس الإنذار، إذ يمكن أن يصيب التورم، المعروف أيضًا باسم الوذمة، الكاحلين أو القدمين. وقد يظهر ذلك بوضوح المناطق عند الجلوس لفترة طويلة أو في الرحلات الطويلة.

تناول الصوديوم الزائد من التبول الليلي

ربطت الأبحاث المنشورة في دورية "طب الأعصاب وديناميكا البول" بين تناول كميات كبيرة من الملح يوميًا ووذمة الساق.
ومن خلال متابعة بيانات 52 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه في تضخم البروستاتا الحميد أو سرطان البروستاتا، قام فريق البحث بدراسة المرضى الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى دخول المرحاض ليلاً، وهو أحد العلامات الدالة على الإصابة بسرطان البروستاتا.
وكشفت النتائج أن تناول الصوديوم الزائد يمكن أن يزيد أيضًا من التبول الليلي. علاوة على ذلك، لاحظ فريق البحث أن المشاركين عانوا أيضًا من تورم في أرجلهم.

كيف تقلل من تناول الملح؟

تعد الملصقات الغذائية مرشدًا لاختيار الأطعمة التي لا تحتوي على المكونات الشائعة.
وتوصي مؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة بالتحقق من المعلومات الغذائية الموجودة على الملصقات الغذائية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على نسبة منخفضة أو متوسطة أو عالية من الملح. ثم يمكنك مقارنة الأطعمة المفضلة لديك مع المنتجات الأخرى للعثور على الخيار الأكثر صحة.
يمكن أن يساعد اتباع هذه الإرشادات في معرفة حجم محتوى الملح في الأطعمة:
منخفض - 0.3 جرام ملح أو أقل لكل 100 جرام 
متوسطة - 0.3-1.5 جرام ملح لكل 100 جرام (عادةً ما تكون جيدة للأكل)
مرتفع - 1.5 جرام ملح أو أكثر لكل 100 جرام (حاول تجنبها أو تناولها في بعض الأحيان فقط).
تحتوي العديد من المنتجات الغذائية أيضًا على ملصقات ملونة على الجزء الأمامي من عبواتها، حيث يشير اللون الأحمر إلى نسبة عالية من الملح، والعنبر إلى متوسط، والأخضر إلى منخفض.

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