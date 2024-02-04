علامة تظهر في الشعر تدل على الإصابة بالسكري

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تشمل أعراض مرض السكري الشهيرة، زيادة التبول والتعب والعطش وفقدان الوزن وغيرها، لكن أحد الأعراض قد لا يكون معروفًا.

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أعراض غير معروفة تدل على السكري



أسباب تساقط الشعر لدى مريض السكري



الشعر يتوقف عن النمو قبل مرحلة التساقط



وظيفة هرمون الانسولين في نقل السكر



كشف الدكتور جريج فيدا، كبير الجراحين بأحد المستشفيات البريطانية، عن علامة أقل شهرة لمرض السكري تظهر في شعرك، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.وقال الدكتور فيدا، إنه بعيدًا عن أعراض ومضاعفات مرض السكري المعروفة على نطاق واسع، هناك عرضًا واحدًا ليس كذلك، وهو تساقط الشعر.وهناك عدة آليات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر لدى مرضى السكري، السبب الأول يرجع إلى تلف الأوعية الدموية الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر.ولم تعد هذه الأوعية الدموية التالفة قادرة على جلب ما يكفي من الأكسجين إلى بصيلات الشعر، الأمر الذي يمكن أن يقطع ويوقف دورة نمو الشعر، وفقًا للدكتور فيدا.تدخل بصيلات الشعر في مرحلة الراحة والتساقط، بدلاً من مرحلة النمو، وهذا يعني أن الشعر يبقى في حالة سبات ويتوقف عن النمو، قبل أن يتساقط، مما يتسبب في ترقق الشعر وتساقطه.هناك طريقة أخرى يمكن أن يؤدي بها مرض السكري إلى تساقط الشعر وهي نقص إنتاج الأنسولين.والأنسولين هو هرمون يحمل السكر من الأوعية الدموية وينقله إلى الخلايا التي تحتاج إليه، وتقوم هذه الخلايا بتفكيك السكر إلى طاقة، مما يسمح لها بعد ذلك بالقيام بوظائفها الطبيعية.وأوضح الدكتور فيدا أن هذا يعني تكوين الشعر في حالة بصيلات الشعر، لذلك إذا لم تكن تنتج ما يكفي من الأنسولين، فلن يتم نقل السكر إلى بصيلات الشعر، وبالتالي لا ينمو.