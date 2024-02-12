علامة التهاب المفاصل التي تظهر في العين

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يمكن أن يسبب التهاب المفاصل، مشاكل مثل الألم والالتهاب وتيبس المفاصل وحتى صعوبة الحركة.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، لكن هناك طرق لتقليل خطر الإصابة وتخفيف الأعراض.
وكما هو الحال مع أي مشكلة صحية، كلما اكتشف المريض العلامات مبكرًا، كلما تمكن من طلب العلاج والدعم الذي يحتاجه.
التهاب المفاصل وجفاف العينوكشفت طبيبة العيون فرانشيسكا ماركيتي، لصحيفة "إكسبريس" عن علامة أقل شهرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي - وهو ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا، تتمثل في جفاف العين.
وأضافت: "قد يكون جفاف العين علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي،ـ لأن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي".
ووفقًا لها، "يمكن أن يسبب الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي تشوهات في الغدد الدمعية، مما يقلل بشكل كبير من إنتاج السوائل".
وأشارت طبيبة العيون إلى أن "التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية وقد يعاني الشخص من أمراض مناعة ذاتية أخرى مثل متلازمة سجوجرن التي تؤدي أيضًا إلى جفاف العين".
وتابعت: "بالإضافة إلى أن هياكل العين بما فيها الصلبة والقرنية تحتوي على بروتينات مماثلة لتلك الموجودة في المفاصل مثل الكولاجين".
وأشارت إلى أنه "ربما يساعد هذا التشابه في تفسير التغيرات الفسيولوجية الالتهابية في العين والمفاصل".
أعراض جفاف العين ويؤثر جفاف العين عادة على كلتا العينين ويمكن أن ينجم عنه:
إحساس لاذع أو حارق أو حكة في العينين
مخاط خيطي داخل أو حول العينين
حساسية للضوء
احمرار العين
- الإحساس بوجود شيء ما في العينين
صعوبة في ارتداء العدسات اللاصقة
- صعوبة القيادة ليلاً
العيون الدامعة، وهي استجابة الجسم لتهيج العيون الجافة
عدم وضوح الرؤية أو تعب العين.
إذا واجهت هذه الأعراض، تنصح طبيبة العيون بطلب العلاج.
تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى فقدان الرؤيةوقالت: "من الضروري الحصول على العلاج إذا كنت تعاني من جفاف العين لأي سبب، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، لأن سطح العين يمكن أن يصبح متندبًا ومتضررًا مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية إذا ترك دون علاج".
وأشارت إلى أن قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية قد تكون كافية لحل مشكلة جفاف العين، ولكن إذا كان مرتبطًا بالتهاب المفاصل فسوف يحتاج المريض إلى استشارة الطبيب.
وأضافت فرانشيسكا أن جفاف العين "قد يكون أيضًا علامة على مرض باركنسون".
وقالت: "في الواقع أكثر من 60 بالمئة من مرضى باركنسون يعانون من مرض جفاف العين. إن مرضى مرض باركنسون معرضون بشكل متزايد لخطر جفاف العين بسبب ضعف الرمش".
وتابعت: "كما أن بعض أدوية مرض باركنسون يمكن أن تسبب رمشًا ضعيفًا وغير كامل".
أعراض التهاب المفاصل الروماتويديوفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:
آلام وتصلب المفاصل
تورم وسخونة واحمرار حول المفاصل
التعب ونقص الطاقة
حرارة عالية
التعرق
شهية سيئة
فقدان الوزن
جفاف العين
ألم صدر.