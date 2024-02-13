علامات مرض السكري التي تظهر في الصباح

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أعراض مرض السكري ليس من السهل اكتشافها في كثير من الأحيان، حتى أن كثيرًا من المرضى لايدركونها إلا في وقت متأخر وحتى بعد سنوات من الإصابة به.





الشعور بالعطش



الجوع المفرط



كثرة التبول



في أي وقت يجب أن يتناول مريض السكري وجبة الإفطار؟



وكشف الصيدلي عباس كناني، من صيدلية "كيميست كليك"، أن مريض السكري قد يشعر بثلاثة أحاسيس رئيسية خلال هذا الوقت من اليوم.وقال الكناني لصحيفة "إكسبريس": "قد تلاحظ زيادة العطش أو الجوع أو الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر".ويعد العطش المفرط، أحد الأعراض "الأولية" لمرض السكري، وفقًا لموقع Diabetes.co.uk.والشعور بالعطش طوال الوقت أو شدة العطش والتي ستمر حتى بعد الشرب قد اكون علامة على الإصابة بالسكري.وأوضحت البوابة الصحية، أن تعدد الأكل، أو الجوع المفرط، يعتبر أحد العلامات الثلاثة الرئيسية لمرض السكري.والسكر هو الشكل الرئيسي للطاقة التي يستخدمها الجسم من الطعام الذي تتناوله. ولكن بدون كمية كافية من الأنسولين، لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.وهذا النقص في استخدام الطاقة يمكن أن يدفع الشخص إلى الشعور بالجوع وتناول المزيد من الطعام.والعلامة الأخيرة هي التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد - تفاصيل مرور كميات زائدة من البول في كل مرة تتبول فيها.وبما أن السكر الزائد في الدم لا يمكن امتصاصه، فإنه ينتهي به الأمر في البول حيث يسحب المزيد من الماء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى كميات كبيرة من البول بشكل غير عادي.وأوضح الصيدلي أن وجبة الإفطار تعتبر وجبة مهمة لمرضى السكر، لأنها تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للسكر في الدم.وقال: "إن مستويات السكر في الدم في الجسم تكون مرتفعة بشكل طبيعي عندما نستيقظ، ويوصى عمومًا بتناول الطعام بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الاستيقاظ".وأضاف: "تقترح بعض الدراسات، مثل هذه الدراسة التي أجرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".