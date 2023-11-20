علامات مبكرة للسرطان تظهر في العين.. تعرف عليها

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يؤثر السرطان على أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن ربما لم يخطر ببال البعض أنه يمكن أن يؤثر على العين.

على الرغم من أنها نادرة جدًا، إلا أن خطر الإصابة بالسرطان الذي يؤثر على العين مع التقدم في السن، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. اضافة اعلان

وقالت إن ما يقرب من 25% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان العين يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكثر.

الاستثناء من ذلك هو نوع يسمى الورم الأرومي الشبكي، والذي يصيب عادةً الأطفال دون سن الخامسة.

ويمكن أن يظهر سرطان العين داخل العين وخارجها، وكذلك على الجفون، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





أعراض سرطان العين



عوامل تزيد الخطر



طرق لحماية العين



ويتم اكتشاف سرطان العين في أغلب الأحيان من خلال اختبارات العين الروتينية، لكن هناك بعض الأعراض التي قد يتمكن المريض من اكتشافها بنفسه.وتشمل العلامات المحتملة لسرطان العين ما يلي:انتفاخ عين واحدةفقدان البصر كليًا أو جزئيًاألم في العين أو حولها - وإن كان هذا أمر نادر الحدوث مع سرطان العينكتلة شاحبة مرتفعة على سطح العين - إما على الغشاء الرقيق الشفاف الذي يحمي الجزء الأبيض داخل الجفون، المسمى بـ الملتحمة، أو القرنية، الجزء الشفاف الذي يغطي حدقة العينعدم وضوح الرؤيةتغير في مظهر العينكتلة على الجفون أو حول العينرؤية بقع أو ومضات من الضوء أو الخطوط المتموجة، التي تُعرف غالبًا بالأجسام الطافية، أمام العين.فقدان الرؤية المحيطية – رؤية ما هو أمام الشخص بوضوح، بعكس ما هو على الجانبينبقعة داكنة في الجزء الملون من العين (القزحية)تهيج العين أو احمرار العين أو التهاب الملتحمة المزمنيُسبب التهاب الملتحمة تورمًا، ويتسبب في انهمار الدموع، أو إثارة الحكة، ومنح الشعور المستمر بوجود شيء ما فيها.وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه، ولكن يجب زيارة الطبيب إذا استمرت المعاناة من أعراض التهاب الملتحمة حتى بعد أسبوعينهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان العينقالت مؤسسة أبحاث السرطان، إن العين الزرقاء أو الرمادية أو الخضراء أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد في العين .وأضافت أن وجود أعداد كبيرة من الشامات يمكن أن يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة.وفي الوقت نفسه، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان العين، وكذلك سرطان الخلايا الحرشفية في العين.كما أن فيروس الورم الحليمي البشري - والذي يسبب سرطان عنق الرحم - قد يسبب سرطان الخلايا الحرشفية في العين مع عوامل أخرى.واقترحت مؤسسة سرطان الجلد، أشياء بسيطة يمكن القيام بها لحماية العين، وتشمل.ارتد النظارات الشمسية على مدار العام عندما تكون في الشمس - اختر نظارة تحجب 99 إلى 100 في المائة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.ارتد قبعة لحماية وجهك وعينيكادهن بشرتك باستخدام الواقي من الشمس - حتى أثناء فصل الشتاءانتبه جيدًا عندما تكون بالقرب من الماء والثلج والرمال، حيث إن 80% أو أكثر من أشعة الشمس تنعكس عن هذه الأسطحتزداد شدة الأشعة فوق البنفسجية في الأماكن المرتفعةابحث عن الظل كلما أمكن ذلك، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الشمس شديدة