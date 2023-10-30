علامات السكتة الدماغية التي تظهر قبل أسبوع من حدوثها

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تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. اضافة اعلان

وهناك أسباب مختلفة للسكتة الدماغية، لكن الأكثر شيوعًا هو انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، وهو ما يسمى بالسكتة الدماغية.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن 43 في المئة من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض سكتة دماغية صغيرة "قبل أسبوع من إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة".





السكتات الدماغية البسيطة



الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية



العلامات التحذيرية الأخرى للسكتات الدماغية البسيطة



وتحدث السكتات الدماغية البسيطة، بسبب انقطاع إمداد الدم إلى الدماغ، تمامًا مثل السكتة الدماغية الكاملة، لكن الفرق الوحيد هو أن السكتات الدماغية الصغيرة مؤقتة.وفحص الباحثون، 2416 شخصًا، من بينهم 549 مريضًا عانوا من أن السكتات الدماغية البسيطة قبل تفاقمها.ويعد الصداع المفاجئ هو أحد العلامات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى سكتة دماغية صغيرة وتنذر بسكتة دماغية قادمة.وتحدث بيتر بيروم، خبير الصحة ومالك شركة بيتر بيروم لعلم السمع، لصحيفة "إكسبريس" عن كيفية اكتشاف الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية.وقال بيروم: "يختلف الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية عن الصداع التقليدي لأنه يميل إلى الظهور فجأة. الألم شديد وعادة ما يكون موجودًا في أي منطقة من الدماغ تتأثر".وأضاف: "نظرًا للتشابه في بعض الأعراض المصاحبة، مثل الغثيان والدوار وتشوش الرؤية والارتباك، يمكن أحيانًا الخلط بين الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية والصداع النصفي".وأوضح أن "الفرق الرئيسي بين الحالتين هو أن الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية يؤدي إلى فقدان الأحاسيس بينما يؤدي الصداع النصفي إلى زيادة الأحاسيس".وأوصى خبير الصحة بطلب المساعدة الطبية "الفورية" عند المعاناة من صداع مرتبط بالسكتة الدماغية.وأضاف بيروم: "حتى السكتة الدماغية البسيطة يمكن أن تلحق الضرر بصحة الدماغ، لذلك من المهم عدم تجاهل علامات السكتة الدماغية".ووفقا للدراسة، تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للسكتات الدماغية البسيطة ما يلي:-تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم-ارتباك مفاجئ أو مشاكل في الفهم-صعوبة مفاجئة في التحدث- صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما-الدوخة المفاجئة، أو فقدان التوازن أو التنسيق، أو صعوبة المشي-صداع شديد ومفاجئ بدون سبب واضح.