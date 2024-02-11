الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

علامات التسمم بأول أكسيد الكربون.. ما علاقتها بالأجهزة المنزلية؟

مطبخ 1
المطبخ قد يكون مصدرًا للتسمم بأول أكسيد الكربون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


يمكن أن يسبب أول أكسيد الكربون وهو غاز خطير مرضًا خطيرًا إذا تم استنشاقه.
وعلى الرغم من أن معظم الأجهزة الحديثة مصممة لمنع تسربه إلى الهواء، إلا أنه من الممكن أن يحدث في بعض الحالات.اضافة اعلان
ويمكن أن يعتمد تأثيره على جسم الإنسان أيضًا على مستوى أول أكسيد الكربون الذي تتعرض له، حيث يسهل الخلط بين الأعراض المنخفضة المستوى ومشاكل أخرى.
لذا، يجب عليك إذا واجهت أيًا من العلامات الخفيفة، التصرف بسرعة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

علامات التسمم بأول أكسيد الكربون

وكشف الدكتور جيمس أودونوفان، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" عن بعض العلامات التحذيرية للتسمم بأول أكسيد الكربون.
وقال: "إن أول أكسيد الكربون هو غاز سام يمكن أن يصيبك بمرض خطير إذا استنشقته. وبعض الأجهزة المنزلية الشائعة المستخدمة للتدفئة والطهي يمكن أن تنتجه خاصة إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح، أو كانت معيبة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد".
ويشمل ذلك أشياء مثل غلايات الغاز والمواقد وسخانات الغاز أو البارافين، بالإضافة إلى المولدات المحمولة، علاوة على استخدام أدوات الشواء في الداخل، وفق تحذيره. 

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون


وفقًا للدكتور أودونوفان، فإن التعرض "القصير" لمستويات منخفضة من أول أكسيد الكربون يمكن أن يسبب ما يلي:
الدوخة
الصداع
ألم عضلي
الغثيان/القيء
تغييرات الشخصية
الدوار.

الأعراض الأكثر خطورة لأول أكسيد الكربون

وقال: "مع التعرض لمستويات أعلى من أول أكسيد الكربون، قد تكون الأعراض أكثر خطورة"، ويمكن أن تشمل:
الارتباك
مشاكل الحركة
توقف التنفس
فقدان الوعي
أزمة قلبية
الموت.
وتابع: "كما ترون، فإن العديد من الأعراض يمكن أن تكون غامضة تمامًا خاصة مع انخفاض مستويات التعرض. إنها ليست بالضرورة خاصة بالتسمم بأول أكسيد الكربون".
وأبرز بعض العلامات التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن التسمم بأول أكسيد الكربون، وتشمل الغيبوبة.
ويكون خطر التسمم بأول أكسيد الكربون أعلى بكثير إذا لم تتم صيانة أجهزة حرق الوقود وفتحات التهوية بشكل صحيح.
يجب أن يكون هناك جهاز إنذار فعال لغاز أول أكسيد الكربون.

التسمم بأول أكسيد الكربون

عند الاشتباه في الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا تنصح بالآتي:
توقف عن استخدام الأجهزة التي تعتقد أنها تنتج أول أكسيد الكربون (مثل الغلاية أو آلة الطبخ أو السخان) إذا استطعت
افتح أي نوافذ وأبواب للسماح بدخول الهواء النقي
اخرج
احصل على المشورة الطبية سريعًا، ولا تعد إلى المنزل قبل ذلك.

اقرأ أيضا

"ما في مراكز متاحة ".. توضيح مهم من الصحة حول لقاح كورونا

مواد ضارة تتسلل إلى الكبد يوميا.. وهذه الأطعمة تخلصك من السموم

3 أشياء لا تتجاهلها لحماية سمعك من عوامل الخطر

6 حقائق صادمة.. العثمان: حصول المكملات الغذائية على الترخيص لا يعني أنها صحية

مفاجأة.. ما هى كمية الماء المناسبة في فصل الشتاء؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السرطان 11:08 م الجمعة، 19 يناير 2024

دراسة: شرب رغوة مملوءة بغاز أول أكسيد الكربون يعزز علاج السرطان