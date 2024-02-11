علامات التسمم بأول أكسيد الكربون.. ما علاقتها بالأجهزة المنزلية؟

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يمكن أن يسبب أول أكسيد الكربون وهو غاز خطير مرضًا خطيرًا إذا تم استنشاقه.

وعلى الرغم من أن معظم الأجهزة الحديثة مصممة لمنع تسربه إلى الهواء، إلا أنه من الممكن أن يحدث في بعض الحالات.

ويمكن أن يعتمد تأثيره على جسم الإنسان أيضًا على مستوى أول أكسيد الكربون الذي تتعرض له، حيث يسهل الخلط بين الأعراض المنخفضة المستوى ومشاكل أخرى.

لذا، يجب عليك إذا واجهت أيًا من العلامات الخفيفة، التصرف بسرعة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





علامات التسمم بأول أكسيد الكربون



أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون

الأعراض الأكثر خطورة لأول أكسيد الكربون



التسمم بأول أكسيد الكربون



وكشف الدكتور جيمس أودونوفان، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" عن بعض العلامات التحذيرية للتسمم بأول أكسيد الكربون.وقال: "إن أول أكسيد الكربون هو غاز سام يمكن أن يصيبك بمرض خطير إذا استنشقته. وبعض الأجهزة المنزلية الشائعة المستخدمة للتدفئة والطهي يمكن أن تنتجه خاصة إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح، أو كانت معيبة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد".ويشمل ذلك أشياء مثل غلايات الغاز والمواقد وسخانات الغاز أو البارافين، بالإضافة إلى المولدات المحمولة، علاوة على استخدام أدوات الشواء في الداخل، وفق تحذيره.وفقًا للدكتور أودونوفان، فإن التعرض "القصير" لمستويات منخفضة من أول أكسيد الكربون يمكن أن يسبب ما يلي:الدوخةالصداعألم عضليالغثيان/القيءتغييرات الشخصيةالدوار.وقال: "مع التعرض لمستويات أعلى من أول أكسيد الكربون، قد تكون الأعراض أكثر خطورة"، ويمكن أن تشمل:الارتباكمشاكل الحركةتوقف التنفسفقدان الوعيأزمة قلبيةالموت.وتابع: "كما ترون، فإن العديد من الأعراض يمكن أن تكون غامضة تمامًا خاصة مع انخفاض مستويات التعرض. إنها ليست بالضرورة خاصة بالتسمم بأول أكسيد الكربون".وأبرز بعض العلامات التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن التسمم بأول أكسيد الكربون، وتشمل الغيبوبة.ويكون خطر التسمم بأول أكسيد الكربون أعلى بكثير إذا لم تتم صيانة أجهزة حرق الوقود وفتحات التهوية بشكل صحيح.يجب أن يكون هناك جهاز إنذار فعال لغاز أول أكسيد الكربون.عند الاشتباه في الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا تنصح بالآتي:توقف عن استخدام الأجهزة التي تعتقد أنها تنتج أول أكسيد الكربون (مثل الغلاية أو آلة الطبخ أو السخان) إذا استطعتافتح أي نوافذ وأبواب للسماح بدخول الهواء النقياخرجاحصل على المشورة الطبية سريعًا، ولا تعد إلى المنزل قبل ذلك.