علاج لسرطان البروستاتا يمنح الأمل لملايين الرجال

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توصل فريق دولي من الباحثين إلى علاج لسرطان البروستاتا عن طريق منع الأورام من "اختطاف" مجموعة فرعية من خلايا الدم البيضاء للمساعدة في تغذية نموها. اضافة اعلان

وأثبت الباحثون في تجربة سريرية مبكرة أن استهداف الرسائل التي تستخدمها الخلايا السرطانية لسحب خلايا الدم البيضاء يمكن أن يفيد واحدًا من كل أربعة مرضى.





وقف نمو الورم وانكماشه



طريقة عمل العلاح الجديد



طريقة آمنة وفعالة لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم



وفي هذه الحالات، من خلال إعادة حساسية الأورام للعلاج، تمكن الفريق من الاستمرار إما في وقف نمو الورم أو حتى التسبب في انكماشه.وخضع المرضى الذين يعانون من مرحلة متطورة من سرطان البروستاتا للعلاج باستخدام العقار التجريبي (AZD5069)، بالاشتراك مع إنزالوتاميد - علاج هرموني يستخدم عادة لعلاج سرطان البروستاتا.وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "نيتشر"، تقلص الأورام بنحو الثلث في ربع المرضى، وهو إنجاز مصحوب بانخفاض في المؤشرات الحيوية للسرطان في الدم، فضلاً عن انخفاض في مستويات الخلايا النخاعية في كل من الأورام ومجرى الدم.ويحتوي الجسم على نوعين رئيسيين من خلايا الدم البيضاء. تُستخدم الخلايا الليمفاوية لمحاربة الالتهابات الفيروسية، بينما تحارب الخلايا النقوية البكتيريا والطفيليات، وتمنع انتشار تلف الأنسجة.ووفقا للباحثين، يتم سحب الخلايا النقوية إلى داخل الأورام، وعند هذه النقطة تدخل في نوع من حالة النوم المعروفة باسم "الشيخوخة".وعند هذه النقطة، تصبح "مصانع للهرمونات"، تضخ الإشارات التي تعزز نمو الورم وانقسامه وبقائه. كما أنها ترسل أيضًا المزيد من الرسائل إلى النخاع العظمي لتجنيد المزيد من الخلايا النقوية في الأورام، مما يخلق حلقة ردود فعل مفرغة.ومع ذلك، يكسر العلاج الجديد هذه الدورة عن طريق منع مستقبل "CXCR2" الموجود على الخلايا النخاعية، والذي يعد بمثابة "صندوق بريد" لرسائل التجنيد المرسلة من أقرانها الذين اختارهم السرطان.وقال قائد الدراسة عالم الأورام، البروفيسور يوهان دي بونو من معهد أبحاث السرطان (ICR بالمملكة المتحدة: "يثبت هذا البحث لأول مرة أن استهداف الخلايا النقوية بدلا من الخلايا السرطانية نفسها يمكن أن يقلص الأورام ويفيد المرضى".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "لقد قمنا بدراسة هذه الخلايا النخاعية في ICR لسنوات عديدة. منذ أكثر من عقد من الزمن لاحظنا لأول مرة أنها كانت مرتفعة لدى المرضى الذين يعانون من أورام أكثر عدوانية، وأظهرنا أن هذه الأورام كانت أكثر مقاومة للعلاج".وتابع: "ثم أثبت البروفيسور أندريا أليمونتي في معهد أبحاث الأورام (IOR) في الدراسات المختبرية أن هذه الخلايا يمكن أن تعزز نمو سرطان البروستاتا، حيث يؤدي تثبيطها إلى منع تطور الورم".واعتبر دي بونو "أنه لأمر مجزٍ للغاية أن نرى نظريتنا مثبتة في تجربة المرضى الذين يعانون من هذا المرض. قد تكون الخلايا النقوية متورطة في مقاومة العلاج في مجموعة من أنواع السرطان، لذا فإن تأثير هذا البحث يمكن أن يكون واسعًا جدًا، عبر أنواع متعددة من السرطان".وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في مركز سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة: "يحتاج الرجل المصاب بسرطان البروستاتا المتقدم إلى علاجات تسيطر على مرضه لتمنحه سنوات إضافية من الحياة والشعور بأفضل ما يمكن".وتابع: "للأسف، بالنسبة للعديد من الرجال، يقاوم السرطان العلاج، وينهي حياة الكثير من الناس في وقت مبكر جدًا".وأوضح هوبز، أنه "قبل ستة أعوام، جمع مركز سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة بعضًا من أفضل الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال لمعرفة كيفية استخدام سرطان البروستاتا لجهاز المناعة للتهرب من العلاج، وكيف يمكننا تعطيل ذلك.وأكمل: "منذ ذلك الحين، انتقلنا من الأفكار الأولية إلى الأبحاث المختبرية، والآن إلى تجربة سريرية تظهر لنا طريقة جديدة تمامًا وآمنة وفعالة لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم دون مقاومة. أنا متحمس للغاية لهذه النتائج، وفخور بأننا نقوم بتمويل مثل هذه الأبحاث الثورية.وأردف قائلاً: "الآن نريد أن نرى شركات الأدوية تعمل مع الباحثين لتطوير أدوية جديدة بناءً على ما تعلمناه، واختبارها في تجارب أكبر - مما يحول الأبحاث إلى واقع بالنسبة للرجال".