علاج جيني جديد.. طفل مغربي أصم يسمع لأول مرة في عمر 11عامًا

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نجح طفل مغربي أصم يبلغ من العمر 11 عامًا في سماع الأصوات في محيطه، لأول مرة في حياته.





علاج جيني متطور اضافة اعلان



عيوب جين أوتوفيرلين



العجز عن الكلام



وخصع الطفل لعلاج جيني متطور في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)، في خطوة تمنح الأمل للمرضى في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من فقدان السمع الناجم عن الطفرات الجينية.وتمكن الصبي نفسه، الذي نشأ في المغرب، من التعرّف مثلاً على هدير السيارات وصوت والده، وذلك الصادر عن مقص الشعر.وولد عصام دام "أصم بشدة" بسبب خلل نادر للغاية في جين واحد.وقال الجراح جون جيرميلر، مدير الأبحاث السريرية في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى: "في حين أن العلاج الجيني الذي أجريناه على مريضنا كان يهدف إلى تصحيح خلل في جين واحد نادر جدًا، فإن الدراسات قد تفتح الباب للاستخدام المستقبلي لبعض الجينات الأخرى التي تزيد عن 150 جينًا والتي تسبب فقدان السمع لدى الأطفال".ويمنع الجين المعيب لدى دام إنتاج أوتوفيرلين، وهو بروتين ضروري لـ "الخلايا الشعرية" في الأذن الداخلية لتكون قادرة على تحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كيميائية يتم إرسالها إلى الدماغ، بحسب موقع "روسيا اليوم".وتعد عيوب جين أوتوفيرلين نادرة للغاية، حيث تمثل 1 إلى 8 في المئة من حالات فقدان السمع الموجودة منذ الولادة.وفي 4 أكتوبر 2023، خضع المريض لعملية جراحية تضمنت رفع طبلة الأذن جزئيا ثم حقن فيروس غير ضار، والذي تم تعديله لنقل نسخ عاملة من جين أوتوفرلين، إلى السائل الداخلي لقوقعة الأذن.ونتيجة لذلك، بدأت الخلايا الشعرية في إنتاج البروتين المفقود والعمل بشكل صحيح.وأفاد بيان المستشفى، أنه بعد نحو أربعة أشهر من تلقي العلاج في أذن واحدة، تحسن سمع دام إلى درجة أنه يعاني فقط من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط، وهو "يسمع الصوت حرفيا لأول مرة في حياته".وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه على الرغم من قدرته على السمع، فإن دام، الذي ولد في المغرب وانتقل لاحقًا إلى إسبانيا، قد لا يتعلم الكلام أبدًا، حيث تنغلق نافذة الدماغ لاكتساب الكلام في سن الخامسة تقريبًا.وأرادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي أعطت الضوء الأخضر للدراسة، بدء البحث على الأطفال الأكبر سنا أولاً، لأسباب تتعلق بالسلامة.وتعد هذه التجربة، التي ترعاها "أكوس" الشركة الرائدة في مجال العلاج الجيني التي تركز على اضطرابات السمع، واحدة من عدة تجارب جارية أو على وشك البدء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، حيث تم بالفعل شفاء عدد قليل من الأطفال الآخرين.