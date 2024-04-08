علاج جديد يمنع الإصابة بعدوى المسالك البولية

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توصل باحثون إلى علاج لمنع الإصابة بعدوى التهابات المسالك البولية المتكررة لمدة تصل إلى تسع سنوات.

وتصنف عدوى المسالك البولية المتكررة، على أنها عدوى أو أكثر خلال ستة أشهر، وتشمل الأعراض عادة: الألم أو الإحساس بالحرقان عند التبول، والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وألم في المعدة.

ويمكن أن تكون العدوى خطيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن، حيث تسبب عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتسبب السقوط المميت.

وفي بريطانيا يبلغ معدل الوفيات حوالي أربعة من كل 100، مما يشكل 6 آلاف حالة وفاة سنويًا.

ويرتفع إلى واحد من كل 10 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 95 عامًا أو أكثر، حيث يمكن أن يتطور في كثير من الأحيان إلى تعفن الدم ويجعل الخرف أسوأ.

وتتطلب معظم الحالات علاجًا قصير الأمد بالمضادات الحيوية، لكن هذه الأدوية أصبحت أقل فعالية مع زيادة حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.





لقاح MV140



تجنب الإصابة بالتهاب المسالك البولية



نتائج واعدة



وابتكر الباحثون اللقاح، المسمى MV140، والذي يُعطى على شكل رذاذ فموي بنكهة الأناناس ويمكن إعطاؤه كبديل للمضادات الحيوية التقليدية.ويحتوي على أربعة أنواع من البكتيريا المعطلة - مما يعني أنها لا تستطيع إصابة الجسم وتسبب المرض – من بينها الإشريكية القولونية، السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المسالك البولية.الدراسة الأخيرة، التي أجريت في مستشفى رويال بيركشاير، التابع لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، تابعت 89 مشاركًا يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة.وأعطي المشاركون لقاح (MV140)، من خلال رشه تحت اللسان من قبل الطبيب العام يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، وتمت متابعتهم لمدة تسع سنوات.وكشفت النتائج التي تم تقديمها في نهاية هذا الأسبوع في مؤتمر الرابطة الأوروبية لجراحة المسالك البولية (EAU) في باريس، أن 54 بالمئة من المشاركين لم يصابوا بالتهاب المسالك البولية منذ أن أخذوا اللقاح.وفي المتوسط، أمضى الناس أربع سنوات ونصف دون الإصابة بالعدوى، فيما عانى بين أولئك الذين أصيبوا بعدوى المسالك البولية من أعراض طفيفة فقط.وقال الدكتور بوب يانج، استشاري المسالك البولية، والمشارك في قيادة البحث: "قبل الحصول على اللقاح، كان جميع المشاركين لدينا يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة، وبالنسبة للعديد من النساء، قد يكون من الصعب علاجها".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "بعد تسع سنوات من تلقي هذا اللقاح الجديد لالتهاب المسالك البولية لأول مرة، ظل حوالي نصف المشاركين خاليين من العدوى".وأوضح: "بشكل عام، هذا اللقاح آمن على المدى الطويل، وقد أبلغ المشاركون لدينا عن وجود عدد أقل وأقل خطورة من عدوى المسالك البولية. أخبرنا العديد ممن أصيبوا بالتهاب المسالك البولية أن شرب الكثير من الماء كان كافيًا لعلاجه".وتابع: "أخبرنا العديد من المشاركين أن الحصول على اللقاح أعاد نوعية حياتهم".ووصف جيرنوت بونكات، رئيس المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن التهابات المسالك البولية، النتائج بأنها "واعدة".وقال: "إن عدوى المسالك البولية المتكررة تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، والإفراط في استخدام العلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى التهابات مقاومة للمضادات الحيوية".وأضاف: "تكشف دراسة المتابعة هذه عن بيانات مشجعة حول سلامة وفعالية لقاح MV140 على المدى الطويل. على الرغم من أننا بحاجة إلى أن نكون عمليين، فإن هذا اللقاح يعد إنجازًا محتملاً في الوقاية من عدوى المسالك البولية ويمكن أن يوفر بديلاً آمنًا وفعالًا للعلاجات التقليدية".