علاج تلف الأعصاب ومرض باركنسون بـ "البينج بونج"

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على ما يبدو فإن لعبة تنس الطاولة "البينج بونج" ستكتسب أهمية أكثر من كونها من لعبة شعبية، بعد أن اقترح طبيب استخدامها للتقليل من أعراض التصلب المتعدد ومرض باركنسون.

وكلا المرضين غير قابل للشفاء ويتسببان في انهيار الأعصاب الحيوية بمرور الوقت، حيث يصبح المصاب أضعف وأكثر صلابة عندما يفقد السيطرة على عضلاته.





فوائد البينج بونج



مرض التصلب العصبي المتعدد



لكن ممارسة تنس الطاولة تعمل على التنسيق بين اليد والعين وقوة العضلات، ويجري تجربتها سريريًا في محاولة لإثبات فوائدها الطبية من جانب الدكتور أنطونيو باربيرا، الذي تم تشخيص إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد في عام 2016.وقال الدكتور باربيرا الذي يمارس اللعبة لسنوات: "أعتقد أن لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد. إن لعبة بينج بونج تتحدى عقولنا أكثر بكثير من أي نشاط آخر لأنها سريعة جدًا".وأضاف: "لا تحتاج أعيننا وأيدينا وأقدامنا إلى أن تكون متزامنة فحسب، بل يجب علينا معالجة المعلومات في أقل من نصف ثانية حتى يتفاعل المجداف مع الكرة".وأكد الدكتور باربيرا أن هذه الرياضة يمكن أن تحسن القدرة على الحركة والتوازن والمرونة والقوة لدى المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد.وفي دراسته، يلعب المرضى "البينج بونج" لمدة ساعتين في الأسبوع، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن".وقالت كيتلين أستبري، من جمعية مرض التصلب العصبي المتعدد: "هناك احتمال حقيقي أن تساعد تنس الطاولة الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد".ووجدت دراسة منفصلة في عام 2020 أن مرضى باركنسون شهدوا تحسنًا ملحوظًا في الكلام والكتابة والمشي بعد خمسة أشهر من ممارسة تنس الطاولة بانتظام.