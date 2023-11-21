علاجات جديدة لأمراض القلب تعطي الأمل لملايين المرضى

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كشف الأطباء المشاركون في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مجموعة كبيرة من الاكتشافات العلمية التي سيكون للعديد منها تأثير كبير على الملايين من مرضى القلب حول العالم. اضافة اعلان

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان مجموعة من العلاجات الرائدة التي "تعيد كتابة" الحمض النووي، في بعض الحالات بشكل دائم، مما يؤدي إلى وقف إنتاج الجسم للكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم المرتفع - وهما عاملان رئيسيان من عوامل الخطر للأزمات القلبية والسكتات الدماغية.





الأمراض الأكثر خطورة والاحتياجات العاجلة



زيلبيسيران يقلل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية



البروتين الدهني (أ)



في البداية، ونظرًا لعدم اليقين بشأن الآثار الجانبية، والتي لا يزال يتعين رؤيتها، سيتم تخصيص هذه العلاجات لأولئك الذين يعانون من الأمراض الأكثر خطورة والاحتياجات العاجلة.لكن إذا حققت هذه الأدوية المستوى المأمول من النتائج، فإن الأقراص اليومية - مثل الستاتينات ومخففات الدم وحاصرات بيتا - التي يتناولها الملايين للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن أن تصبح شيئًا من الماضي.وقالت طبيبة القلب كارول واتسون: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى ثورية هذه العلاجات. نحن نتعمق في منطقة مجهولة باستراتيجيات علاجية جديدة تمامًا وجزيئات جديدة وآليات جديدة".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "هذه الأشياء لم نكن نحلم بها إلا قبل بضع سنوات، ولم أعتقد أبدًا أنني سأراها في حياتي".وقال البروفيسور تيم شيكو، كبير الباحثين في أمراض القلب، من مؤسسة القلب البريطانية، إن النتائج أدت إلى "تحول في المنظور".وأضاف: "بدلاً من إدارة أحداث القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، إذا تم تقديم هذه الأساليب الجديدة في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فإنها توفر الأمل في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، أن الحصول على جرعة "زيلبيسيران" مرتين سنويًا يمكن أن يقلل من ضغط الدم عن طريق "إيقاف" الجين الرئيسي.وأظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وكشف النقاب أيضًا عن عقار تجريبي ثانٍ، فيرف -101، يمكنه خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) إلى النصف بعد جرعة واحدة، عن طريق إجراء تغيير صغير ولكنه حاسم في الحمض النووي في خلايا الكبد.كما كشف الباحثون عن أخبار جيدة لأولئك الذين يتأثرون بنوع غير معروف من الكوليسترول يسمى البروتين الدهني (أ)، ويعتقد أنه مضر، ويعاني واحد من كل خمسة بالغين مستويات عالية منه.وفي الآونة الأخيرة فقط، بدأ أطباء القلب في فهم الدور الرئيسي الذي يلعبه في أمراض القلب.إذ يقول الخبراء إن ارتفاع مستوى البروتين الدهني (أ) يرجع عادة إلى الوراثة، وليس إلى نمط الحياة – ويتعين الإحالة إلى أخصائي لإجراء الاختبار اللازم.ولا يوجد علاج أيضًا، باستثناء العلاج من نوع غسيل الكلى الذي يسمى فصل الدم، والذي يتضمن توصيله بجهاز يقوم بتنظيف الكوليسترول من الدم ميكانيكيًا.لكن كل هذا يمكن أن يتغير. تم الكشف الأسبوع الماضي عن عقار الليبيدوسيرين، أول عقار يخفض مستوى البروتين الدهني (أ)– وإلى مستويات تكاد تكون معدومة.ويمنع الدواء إنتاج البروتين الرئيسي اللازم لتكوين هذا النوع من الكوليسترول في الكبد.ومن بين 48 متطوعًا تم اختبارهم، أدت جرعة واحدة إلى انخفاض متوسط 94% في مستوى البروتين الدهني (أ)، وفي بعض الحالات، كان غير قابل للاكتشاف، مما يعني على الأرجح أن خطر الإصابة بأمراض القلب انخفض إلى لا شيء تقريبًا.وظلت المستويات مستقرة لمدة عام والعد في ازدياد. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هذا يترجم إلى عدد أقل من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وقال البروفيسور ستيفن نيسن، الذي قاد التجربة: "لم يسمع الناس عن Lipoprotein(a) لكنهم بحاجة إلى ذلك، لأن وجود مستوى مرتفع يضاعف خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع الكوليسترول الضار. والآن سنكون قادرين على علاجه".وقال كوسيك راي، أستاذ أمراض القلب في إمبريال كوليدج لندن: "في الوقت الحالي، أحد الخيارات الوحيدة للأشخاص الذين يكتشفون أن لديهم ارتفاع Lp(a) هو فصل الدم. لا تقدمه العديد من المستشفيات، لذلك يجد المرضى أنفسهم في وضع صعب. إن مثل هذه النتائج مهمة. هذه لحظة رائعة".