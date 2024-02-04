عكس المتداول.. اختصاصي تغذية يكشف مفاجأة عن مشروب "الديتوكس"

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إبان جائحة كوفيد، انتشرت معلومات بين الناس عن أن مشروب الديتوكس - المشروب الأخضر - وهو خلاصة أنواع مختلفة من الخضراوات يساعد على تخليص الجسم من السموم. اضافة اعلان





مشروب الديتوكس



لكن طلال الفريح، اختصاصي التغذية قال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن ما يتم الترويج له بأن مشروب "الديتوكس" يخلص الجسم من السموم هو أمر غير صحيح.ومع ذلك، أكد أن تناول هذا المشروب مفيد صحيًا، لما له من قيمة غذائية، لكن ما يتردد عن أنه ينظف الكلى والكبد وغيرها من أعضاء الجسم هو "أمر غير دقيق" .