عكس الشائع.. طبيبة تكشف مفأجاة مدوية عن اللحوم

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كشفت خبيرة تغذية، أن تناول اللحوم ضروري للحماية من الاكتئاب والقلق.

وقالت الدكتورة جورجيا إيدي، الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية والتمثيل الغذائي لراديو "كيرو" الإخباري: "الدماغ يحتاج إلى اللحوم".

وأضافت: "لقد اعتدنا على سماع أن اللحوم تشكل خطرًا على صحتنا الإجمالية، بما في ذلك صحة الدماغ، وأن النباتات هي في الحقيقة أفضل طريقة لتغذية أدمغتنا وحمايتها"، لكنها أوضحت أن النتائج تظهر عكس ذلك.





فوائد اللحوم



اللحوم غنية بالعناصر الغذائية



ووفقًا للدكتورة إيدي، فإنه على الرغم من أن الحصول على ما يكفي من البروتين كان مصدر قلق منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية النباتية، إلا أن تناول اللحوم هو أكثر من مجرد بروتين.وقالت: "إن الأمر في الواقع لا يتعلق بالبروتين بقدر ما يتعلق بجميع العناصر الغذائية الأخرى الموجودة داخل اللحوم. يمكنك تلبية احتياجاتك من البروتين من خلال نظام غذائي نباتي إذا كنت تخطط لذلك بعناية".وتتكون البروتينات من مواد كيميائية تسمى الأحماض الأمينية، والتي تعمل على بناء وإصلاح العضلات والعظام.وفي حين أن المنتجات الحيوانية مثل البيض واللحوم والجبن والزبادي اليوناني تحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلا أنه يمكن الحصول عليها من الخيارات النباتية مثل العدس والقرنبيط.وقالت خبيرة التغذية: "لكن العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى أكثر صعوبة إن لم يكن من المستحيل في بعض الحالات الحصول عليها من النباتات"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وأشارت إلى أن اللحوم هي "الطعام الوحيد الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية التي نحتاجها في شكلها الصحيح، كما أنها الغذاء الأكثر أمانًا لمستويات السكر في الدم والأنسولين".وتشمل هذه العناصر الغذائية فيتامين بـ 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والكولين والحديد واليود.وعلى سبيل المثال، يساعد فيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء الغنية بالأكسجين والحمض النووي.وتم ربطه أيضًا بتنظيم السيروتونين المعزز للمزاج، كما تم ربط المستويات المنخفضة من السيروتونين بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة في مجلة "فرونتيرز إن فارماكولوجي"، أن انخفاض مستويات الزنك ارتبطت بالاكتئاب، حيث يمكن للزنك أن يقلل الالتهاب في الدماغ.يذكر أن العديد من الدراسات أظهرت أن آكلي اللحوم يتمتعون بصحة نفسية أفضل مقارنة بغيرهم.