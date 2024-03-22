الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

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عصير مثالي.. فوائد الأناناس الصحية في رمضان

الأناناس
عصير الأناناس
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يعتبر عصير الأناناس خياراً مثالياً من حيث فوائده الصحية، بالإضافة إلى ميزة إنقاص الوزن عامة وفي رمضان خاصة للصائمين.

فوائد عصير الأناناس:

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وبحسب ما ذكره موقع DNA India، فإن عصير الأناناس يمكن أن يكون خيارا مثاليا من حيث فوائده الصحية، شريطة أن يتم الاستعانة بمشورة طبية للأشخاص الذين يعانون من أي أمراض مزمنة، ومن فوائده:

1-الترطيب:


يعد الحفاظ على كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا للتغلب على الشعور بالظمأ ولفقدان الوزن، وحيث إن المحتوى المائي في عصير الأناناس يعد عاليًا فإنه يمكن أن يساعد في الترطيب العام.

2-  فيتامين C


يساعد محتوى عصير الأناناس من فيتامين C على تصنيع مادة كارنيتين، التي تساعد الجسم على حرق الدهون للحصول على طاقة.

3- تأثيرات مضادة للالتهابات


يحتوي البروميلين، وهو مركب موجود في عصير الأناناس، على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات الجسدية، ومن خلال علاج الالتهابات المزمنة المرتبطة السمنة، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

4- سعرات حرارية منخفضة:


بالمقارنة مع العديد من المشروبات الأخرى، يحتوي عصير الأناناس على سعرات حرارية قليلة نسبيًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لأي شخص يحاول خفض السعرات الحرارية والتحكم في وزنه.

5-  نسبة عالية من الألياف:


يمكن أن تساعد الألياف الغذائية، مثل تلك الموجودة في عصير الأناناس، في الحد من الجوع وتشجيع الشعور بالامتلاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية وتقليل الوزن.

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