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عدد الخطوات التي تحتاج إلى القيام بها يوميًا لتفادي الموت المبكر

المشي
المشي يحمي من الموت المبكر
أ أ
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أظهرت دراسة، أن المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يؤدي إلى تفادي الموت المبكر.
لكن الأبحاث تظهر أن ما لا يقل عن 6 آلاف خطوة يمكن أن يكون له نفس القدر من الفعالية في تعزيز طول العمر.اضافة اعلان

 عدد الخطوات التي يحتاجها الشخص للقيام بها .

وحلل فريق من الخبراء الأمريكيين، بيانات أكثر من 50 ألف شخص للتحقق مما إذا كانت عدد الخطوات التي يحتاجها الشخص بالفعل تعتمد على العمر.
وقالت البروفيسور أماندا بالوش، من جامعة ماساتشوستس أمهيرست: "ما رأيناه هو هذا الانخفاض التدريجي في المخاطر مع زيادة الخطوات، حتى تستقر"، حيث اختلفت عدد الخطوات بين البالغين الأكبر سنًا مقابل الأصغر سًنا.
وأضافت: "الخلاصة الرئيسة هي أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن التحرك ولو قليلاً هو أمر مفيد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقومون بنشاط قليل جدًا".
وأوضحت أن "المزيد من الخطوات يوميًا أفضل لصحتك. والفائدة من حيث مستويات خطر الوفاة تتراوح بين 6 آلاف إلى 8 آلاف للبالغين الأكبر سنًا و8 آلاف إلى 10 آلاف للبالغين الأصغر سنًا"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

الكسل من أكثر أسباب الأمراض القاتلة

وتعتبر أنماط الحياة الكسولة من أكثر الأمراض القاتلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ويرتبط عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ بارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان والخرف.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بممارسة نوع من النشاط البدني كل يوم وتمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.
وتنصح بمحاولة ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة – مثل المشي السريع – أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات.

المشي من 6 آلاف إلى 9 آلاف خطوة يوميًا

وأظهرت الأبحاث السابقة أن المشي من 6 آلاف إلى 9 آلاف خطوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.
وحللت الدراسة الحالية، المنشورة في مجلة "لانسيت للصحة العامة"، بيانات من 15 دراسة عبر أربع قارات.
ونظر الباحثون في تأثير عدد الخطوات اليومية وسرعة المشي على الوفاة المبكرة، مع الأخذ في الاعتبار أعمار الأشخاص.
وفي حين أن سرعة المشي لم يكن لها أي تأثير على خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص، فإن المشي 7 آلاف خطوة على الأقل يوميًا ساعد في تقليل فرص الشخص في منتصف العمر بشكل كبير.
وكان الأشخاص الذين ساروا أكثر من 7 آلاف و800 خطوة يوميًا أقل عرضة بنسبة 40 في المئة على الأقل للوفاة المبكرة.

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