عالم يكشف عن تقنية لوقف انقطاع الطمث وإنجاب الأطفال في سن الشيخوخة

أ أ

أظهرت دراسة جديدة، أن التقنية المستخدمة لعلاج العقم لدى مريضات السرطان قد تكون الحل لتأخير انقطاع الطمث إلى أجل غير مسمى. اضافة اعلان





زرع أنسجة المبيض



تأخير انقطاع الطمث أو القضاء عليه



تجميد أنسجة المبيض بنفس طريقة تجميد دم الحبل السري



تاريخ وراثي من المضاعفات المرتبطة بانقطاع الطمث



مدة تأخر انقطاع الطمث



واكتشف علماء الرياضيات، أنه من خلال زرع أنسجة المبيض التي تم حصادها في السابق من المرأة، يمكنهم إعادة بناء البصيلات اللازمة لاستعادة خصوبتها.وتسمى هذه العملية حفظ أنسجة المبيض بالتبريد، وقد تم استخدامها على مريضات السرطان اللواتي يصبن بالعقم بسبب انقطاع الطمث المبكر الناجم عن علاجات السرطان.لكن من خلال حصاد أنسجة المبيض وتجميدها، يمكن تأخير انقطاع الطمث أو حتى القضاء عليه إذا تم إرجاع الأنسجة إلى أجزاء، مع استبدال أنسجة متعددة، قبل حدوث انقطاع الطمث مباشرة.ولم تتم دراسة هذا الإجراء على البشر، لكن إذا نجح، فقد يعني ذلك أن النساء يتمتعن بالخصوبة في السبعينيات وما بعدها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الدكتور كوتلوك أوكتاي، مؤلف مشارك في الدراسة: "لأول مرة في التاريخ الطبي، لدينا القدرة على تأخير انقطاع الطمث أو القضاء عليه".وأوضح مدير مختبر التكاثر الجزيئي والحفاظ على الخصوبة وأستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة، أنه لاينبغي الخلط بين عملية الحفظ بالتبريد وتجميد بويضات المرأة، مما يسمح لها بالحمل في وقت لاحق من حياتها ولكن قبل انقطاع الطمث.عند إزالتها، يتم تخزين أنسجة المبيض مجمدة ومخزنة في حاويات محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ بها في بيئة ذات درجات حرارة منخفضة تصل إلى سالب 320 درجة.ويتم بعد ذلك إذابة الأنسجة، عادة بعد سنوات، وإعادة زرعها تحت جلد المريضة وفي غضون 10 أيام يتم إعادة توصيلها بالأوعية الدموية المحيطة لاستعادة وظيفة المبيض.وتستغرق العملية بأكملها حوالي ثلاثة أشهر.وقارن أوكتاي العملية بقرار أحد الوالدين بتجميد دم الحبل السري لطفله عند ولادته في حالة احتياجه إليه لاحقًا في الحياة لأي مشاكل صحية.وأضاف أن تجميد أنسجة المبيض يعمل بنفس الطريقة، ويمكن أيضًا استخراجها أثناء إجراء عملية منفصلة مثل بطانة الرحم.وستبقى الأنسجة حية لمدة 24 ساعة، مما يسمح لطبيب أمراض النساء بإرسالها إلى المختبر لتجميدها.وحوالي 11 في المئة من النساء الأصحاء يعانين من انقطاع الطمث في وقت متأخر، أي بعد 55 عامًا.وبالنسبة لبعض النساء، يمكن أن يعانين من مضاعفات صحية مثل قصور القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والعديد من الأعراض الأخرى.ولهذا السبب، قال أوكتاي إن النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من المضاعفات المرتبطة بانقطاع الطمث "قد يفكرن في هذا الإجراء في سن مبكرة على الأقل لإعادة سن انقطاع الطمث إلى طبيعته".وأضاف أنه على الرغم من أن انقطاع الطمث هو عملية طبيعية وقد ترحب بها العديد من النساء، إلا أنه وفريقه شرعوا في هذا الإجراء في الأصل بقصد "تكافؤ الفرص" للنساء المعرضات لخطر الأعراض الشديدة أو اللائي يعانين من انقطاع الطمث مبكرًا".وتابع: "حتى أن هناك دراسات تظهر أن النساء اللاتي وصلن إلى مرحلة متأخرة من انقطاع الطمث يعشن لفترة أطول"، مضيفًا: "لكن هذا يمكن أن يكون مرتبطًا بأصول وراثية شائعة مثل امتلاك قدرة أفضل على إصلاح الحمض النووي".وطوّر أوكتاي تقنية الحفظ بالتبريد في التسعينيات وأجرى أول عملية زرع مبيض لمريضة بالسرطان في عام 1999.وفي السنوات الأخيرة، ركز جهوده على تطبيق نفس العملية لعلاج النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وأنشأ نموذجًا رياضيًا يتنبأ بالمدة التي يمكن أن يؤدي فيها الإجراء إلى تأخير انقطاع الطمث.ويوضح النموذج المدة التي يتأخر فيها انقطاع الطمث، اعتمادًا على عمر المرأة عندما تم حصاد أنسجة المبيض. وكلما كانت المرأة أصغر سنًا عندما خضعت للحفظ بالتبريد، كلما تأخر انقطاع الطمث لديها لفترة أطول.على سبيل المثال، فإن المرأة التي احتفظت بأنسجة مبيضها عند عمر 25 عامًا ستؤخر انقطاع الطمث بمعدل 15.6 عامًا، في حين أن المرأة التي قامت بحصاد أنسجة المبيض عند سن 40 عامًا ستؤخر انقطاع الطمث بمعدل 3.4 سنوات فقط.وتستند النتائج إلى افتراض أن المرأة لن يكون لديها سوى بديل واحد، ولكن إذا اختارت بدلاً من ذلك استبدال أجزاء من أنسجتها على مدى عدة سنوات، فمن المحتمل أن تمنع حدوث انقطاع الطمث على الإطلاق.وقالت الدراسة: "إذا كان من الممكن تجميد أنسجة المبيض تحت سن 30 عاما، فمن الناحية النظرية، يمكن القضاء على انقطاع الطمث في بعض الحالات".وتابعت: "ومع ذلك، فإن جدوى وسلامة تأخير انقطاع الطمث إلى ما بعد سن الستين تحتاج إلى تقييم سريري."واستخدم الباحثون البيانات البيولوجية الموجودة حول معدل انخفاض بصيلات المرأة، وقاموا ببناء نموذج لعدد البويضات النائمة، التي تسمى الجريبات البدائية، التي تظل موجودة في مبيض المرأة في وقت انقطاع الطمث.وطوروا النموذج ليعكس عمر المبيضين بناءً على عدد الجريبات الموجودة داخل المبيضين.وقال أوكتاي: "كلما كان الشخص أصغر سنًا، كلما زاد عدد البويضات لديه، وكذلك زادت جودة تلك البويضات".ويرتبط انقطاع الطمث بالعديد من المشكلات الصحية المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكثافة العظام والسمنة وما إلى ذلك.وأضاف: "إن الحفاظ على عمل المبايض لفترة أطول قد يؤخر أو حتى يمنع ظهور هذه المشكلات الصحية".