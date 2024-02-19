عالم يكشف عن تفاصيل حيلة مدهشة للنوم وتحسين الذاكرة

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يلعب النوم دورًا مهمًا في صحة الدماغ، فهو يعمل على إزالة النفايات من الدماغ مثل أميلويد بيتا والبروتينات الأخرى التي تتراكم في أدمغة المصابين بالخرف، وفقًا لدراسة نشرت في دورية "لانسيت" الطبية.





ماذا لو كنت تعاني من النوم؟



كيف تفيد أشعة الشمس الإنسان؟



تأثير الضوء على إيقاع الساعة البيولوجية



كشف عالم الأعصاب روبرت لوف، المتخصص في المساعدة على الوقاية من مرض الزهايمر بالعلم عن حيلة بسيطة، قال إنها "لن تغير نومك فحسب، بل ستغير ذاكرتك، وكذلك حالتك المزاجية، مما يقلل من الاكتئاب والقلق".ويتمثل الاختراق الذي كشف عن تفاصيله في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" في الحصول على أشعة الشمس في الصباح الباكر، مستشهدًا بدراسة أجراها عالم الأعصاب، الدكتور أندرو هوبرمان من جامعة ستانفورد.وأضاف، أن التعرض لأشعة الشمس عقب الاستيقاظ في الصباح، يساعد في ضبط إيقاعات الساعة البيولوجية، وهي تغييرات جسدية وعقلية وسلوكية تتبع دورة مدتها 24 ساعة.وأشار إلى أن هذا "يساعدك على الاستيقاظ، كما يساعدك على الشعور بالارتياح أثناء النهار، ويساعدك على النوم في الوقت المناسب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وشرح تفاصيل ما يحدث، قائلاً: "الحصول على أشعة الشمس في الصباح الباكر، يخبر عقلك، ويخبر جسدك أن الصباح قد حل، وأننا سنستيقظ لمدة ستة عشر ساعة قادمة، وبعد ستة عشر ساعة، نريد أن نتعب حتى نتمكن من النوم".وتابع: "لذلك فهو لا يحسن النوم فحسب، بل إنه يحسن الذاكرة بشكل كبير. كما أنه يحسن الطاقة ويحسن المزاج ويقلل من الاكتئاب والقلق".وتوضح مؤسسة النوم ببريطانيا كيفية تأثير الضوء على إيقاع الساعة البيولوجية.إذ "يحتوي الدماغ على منطقة خاصة من الخلايا العصبية تعرف باسم منطقة ما تحت المهاد، ومجموعة من الخلايا في منطقة ما تحت المهاد تسمى النواة فوق التصالبية، والتي تعالج الإشارات عندما تتعرض العين لضوء طبيعي أو طبيعي. الضوء الاصطناعي".ووفقًا لها، "تساعد هذه الإشارات الدماغ على تحديد ما إذا كان الوقت ليلاً أم نهارًا. عندما يختفي الضوء الطبيعي في المساء، يفرز الجسم الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يسبب النعاس"."عندما تشرق الشمس في الصباح، يفرز الجسم الهرمون المعروف باسم الكورتيزول الذي يعزز الطاقة واليقظة"، بحسب مؤسسة النوم.