عالم شهير: اكتشاف فيروس جديد يصيب البشر بنفس خطورة كورونا

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كشف عالم شهير، عن اكتشاف فيروس لم يكن معروفًا من قبل، وله القدرة على إصابة البشر بنفس خطورة فيروس كوفيد.

وتم العثور على الفيروس الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، في كهف تايلاندي حيث يحصل المزارعون المحليون على براز الخفافيش لتخصيب حقولهم. اضافة اعلان





الفيروسات التاجية المرتبطة بسارس



الأصل الطبيعي للفيروس



اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة



وقال الدكتور بيتر داسزاك، رئيس تحالف "إيكوهيلث إليانس" غير الربحي ومقره نيويورك في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية: "لقد وجدنا الكثير من الفيروسات التاجية المرتبطة بالسارس، ولكن وجدنا واحدًا على وجه الخصوص كان شائعًا جدًا في الخفافيش حيث يتعرض الناس بشكل شائع. ويتم طرح هذا الفيروس في براز الخفافيش، لذلك هناك احتمال حقيقي للظهور"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأضاف الدكتور داسزاك: "لدينا فيروس في الخفافيش، الآن في كهف يستخدمه الأشخاص المعرضون بشدة لبراز الخفافيش"، معترفًا باحتمال انتشار الفيروس.ورفض العالم الشهير، المقرب من كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "أنتوني فوشي، مرارًا نظرية التسرب في المختبر، وأصر على أن فيروس كورونا له أصول طبيعية.وأثناء دفاعه عن الأصل الطبيعي لكوفيد ورفض نظرية التسرب المختبري، قال الدكتور داسزاك، إن الفيروس المكتشف حديثًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من سارس – كوفيد 2 ( كوفيد ) وRATG13، حيث يتطابقان جينيًا بنسبة 96 بالمئة مع كوفيد.وشدد على قدرة الفيروس على الارتباط بالأنسجة البشرية "مثل كوفيد تقريبًا"، مما أثار مخاوف بشأن احتمال انتقاله.وعلى الرغم من التأكيدات بأن التطعيم والتعرض السابق لفيروس كورونا في المنطقة يوفران الحماية، إلا أن الدكتور داسزاك نصح باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.وكشف تحليل إضافي عن العامل الممرض المرتبط بفيروس مويجانج، الذي تسبب في التهاب رئوي مميت بين عمال المناجم الصينيين في عام 2012.وعلى الرغم من سحب تمويل منظمة "إيكوهيلث إليانس" وإلغاء مشاريعها في الصين بسبب مخاوف بشأن الروابط مع نظرية تسرب فيروس كوفيد من المختبر، تواصل المنظمة عملياتها في تايلاند وأجزاء أخرى من آسيا، بدعم كبير من الحكومة الأمريكية.