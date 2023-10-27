عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

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اكتشف باحثون أمريكيون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تمنح الرجال نفس فعالية الفياغرا والأدوية المماثلة في تحسين وظيفة الانتصاب. اضافة اعلان

وقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن وظيفة الانتصاب مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، ولكن هناك أدلة محدودة عالية الجودة حول تأثير التمارين الرياضية على هذا الاضطراب.





التغلب على جزء من المشكلة بالتمارين





التمارين تقلل أعراض القلب





1100 رجل شارك في التجارب





شهادات المتطوعون



والآن، اكتشف ثلاثة من الباحثين الطبيين أن العديد من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب يمكنهم التغلب على جزء كبير من هذه المشكلة بمجرد ممارسة التمارين الرياضية.وقام موهيت خيرا وسمير بهاتاشاريا ولاري ميلر بتحليل نتائج 11 دراسة عشوائية شملت اختبار تأثير التمارين الرياضية والأدوية مثل الفياغرا لعلاج الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.وحدد الباحثون أن بعض الأبحاث السابقة أشارت النتائج أيضا إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة ثبت أنها تقلل من أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية.ووجد الباحثون أن وصف التمارين الرياضية كان فعالا تقريبا مثل وصف الأدوية مثل الفياغرا، بشرط أن يقوم المتطوعين بالفعل بالتمرين الموصوف لهم.وبشكل أكثر تحديدا، من بين 1100 رجل شارك في التجارب، اتبع 600 منهم نظاما للتمارين الرياضية يتضمن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 إلى 60 دقيقة، ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.ووجد الباحثون المشاركون في التجارب أن هؤلاء المتطوعين الذين شاركوا في أنظمة التمارين الرياضية شهدوا تحسنا بمقدار 5 نقاط في وظيفة الانتصاب.وشهد المتطوعون الذين تناولوا الفياغرا أو سياليس تحسنا بمقدار 4 إلى 8 نقاط، في حين أن أولئك الذين تناولوا هرمون التستوستيرون شهدوا تحسنا بمقدار نقطتين فقط.وقال الدكتور موهيت خيرا، من كلية بايلور للطب في هيوستن: "قد تكون التمارين الرياضية بمثابة استراتيجية قيمة لإدارة الضعف الجنسي، وخاصة بالنسبة للرجال الذين لا يفضلون أو لا يستطيعون تحمل الأدوية.