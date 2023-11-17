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عادة صحية ينصح بها الأطباء.. لكنها تدمر أسنانك!

العناية بالأسنان
شرب الماء طوال اليوم يضر بالأسنان
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على الرغم من أن الأطباء ينصحون بالإكثار من شرب الماء، لكن في المقابل برز تحذير من اعتياد ذلك طوال اليوم لأنه قد يضر بالأسنان، وفقًا لطبيبة أسنان.اضافة اعلان
وشرحت الدكتورة إيلي فيليبس، طبيبة الأسنان بأوستن بولاية تكساس الأمريكية في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "تيك توك"، لماذا يمكن أن يؤدي احتساء الماء طوال اليوم إلى التأثير على بياض الأسنان. 

شرب الماء طوال اليوم

وتابعت: "ولهذا السبب فإن تناول الماء طوال اليوم ليس جيدًا لأسنانك. وهذا ينطبق على جميع السوائل". 
في المقابل، أشارت إلى أن اللعاب هو السائل الأكثر شفاءً في الفم، "يمكن أن يساعد في شفاء أسنانك لأنه مليء بجميع المعادن التي تحتاجها أسنانك وهناك أيضًا خلايا مناعية وبروتينات ضرورية لشفاء اللثة".
وتدعم الدراسات الطبية هذا الرأي، حيث يحتوي اللعاب على بروتينات ومعادن تحمي مينا الأسنان وتمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي.
وأوضحت فيليبس أنه من خلال شرب الماء طوال اليوم فإنك تخفف من لعابك وتقلل من فوائده.
وأردفت: "وهذا هو السبب الذي يجعل الأشخاص الذين يحتسون السوائل طوال اليوم يعانون من أسنان حساسة، وانحسار اللثة، وتشقق المينا. أسنانهم ضعيفة، مكسورة".

الحصول على ما يكفي من اللعاب 

وقالت: "ما يحتاجون إليه هو إعطاء لعابهم ... الوقت الكافي للتفاعل مع أسنانهم ولثتهم"، مبينة أن هناك شيئًا آخر يمكن للناس فعله للتأكد من حصولهم على ما يكفي من اللعاب هو التنفس من خلال أنوفهم بدلاً من ذلك.
وأكملت: "إذا استطعت، أغلق فمك والعق أسنانك، وإذا شعرت أن أسنانك الأمامية جافة واسمح لسائل الشفاء الخاص بك بالدخول إلى فمك، فهو مجاني، ولا يتعين عليك الذهاب إلى أي مكان وشرائه".
وأوضحت أنه يمكن للناس أن يشربوا في أوقات الوجبات أو يشربوا المزيد من الماء خلال فترة محدودة من اليوم حتى يتوفر للعاب الوقت الكافي للتراكم في أفواههم.


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